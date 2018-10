Refus global: 70 ans: effet de miroir

À l'occasion des 70 ans de la publication de Refus global, une exposition consacrée aux 16 signataires du célèbre manifeste est présentée jusqu'au 9 janvier à l'Espace musée Québecor. Une expo qui renvoie à l'atmosphère politique des années 40 et qui trouve un écho à notre actualité récente...

Le galeriste montréalais Simon Blais avait déjà coordonné la présentation d'oeuvres de Marc Séguin, Françoise Sullivan et Michel Goulet dans l'Espace musée Québecor. Il récidive une quatrième fois avec l'exposition Refus global: 70 ans, hommage aux artistes signataires, en 1948, du manifeste qui devait sceller le début d'une prise de conscience dont le cheminement mettrait le Québec sur la voie de sa Révolution tranquille des années 60 et de ses velléités d'indépendance.

«On voulait proposer un regard nouveau sur cette période trouble, mais faste de l'art du Québec de cette époque, dit Simon Blais. Les signataires de Refus global revendiquaient la fin de l'obscurantisme, du conservatisme et du conformisme de la société québécoise à la fin des années 40, en puisant dans toutes les formes d'expression artistique.»

Le galeriste a rassemblé 16 oeuvres d'art des peintres automatistes, mais aussi des manuscrits, des lettres et des ouvrages liés à Refus global. Les oeuvres proviennent de sa propre collection et de collections privées, notamment celles des héritiers des signataires.

Françoise Sullivan

Dans le hall d'entrée de l'édifice Québecor, Simon Blais a fait placer les oeuvres de grands formats: le magnifique Océan no 1, immense toile de Françoise Sullivan réalisée en 2005, dans des tons de bleu turquoise et de légers violets. Ainsi qu'une impressionnante huile de Riopelle datant de 1989 (avec ses fameux hiboux) et un Sans titre coloré de Marcelle Ferron.

On retrouve une autre oeuvre de Marcelle Ferron dans la petite salle où ont été rassemblés peintures automatistes de la période 1946-1949 et documents d'archives: une petite huile sur panneau, sombre et touffue, qui date de 1947.

Dans cette salle à la scénographie soignée, une encre de couleur sur papier de Marcel Barbeau - Les hauts de Meuse, de 1949, de sa série Combustions originelles -, elle aussi bien tristounette par rapport à ses belles couleurs ultérieures, côtoie des aquarelles de Françoise Riopelle et de Pierre Gauvreau, un petit Riopelle de 1946, mi-figuratif mi-abstrait, et une nature morte de Madeleine Arbour.