Petit retour léger et irrévérencieux sur les hauts et les bas de l’actualité culturelle des derniers jours.

Hommage

Ô Charlotte !

Oui, on aurait aimé qu’elle pousse quelques lignes en français, mais pas au point de déchirer notre chemise de manière passive agressive, comme d’autres l’ont (d’une manière prévisible) fait. Charlotte Cardin s’est produite au Gainbridge Fieldhouse d’Indianapolis, dimanche dernier. La Ligue nationale de basketball (NBA) avait convoqué l’artiste québécoise pour chanter l’hymne national canadien avant son match des Étoiles. Sans surprise, l’autrice-compositrice-interprète a offert une belle performance vocale, le tout devant un parterre rempli de célébrités, dont 50 Cent, Spike Lee, Bill Murray et Jenny McCarthy, mais pas Jim Carrey. Encore une fois, elle mérite une pluie de confettis.

Dommage

Un vrai bébé !

PHOTO FOURNIE PAR HBO Kali Reis et Jodie Foster dans True Detective : Night Country

La quatrième saison de True Detective, intitulée Night Country et offerte au Québec sur Crave, a ravivé une franchise qui battait de l’aile. Aux États-Unis, les cotes d’écoute ont augmenté de semaine en semaine jusqu’au dernier épisode, présenté dimanche dernier sur HBO. Le succès critique et populaire du thriller policier avec Jodie Foster et Kali Reis a toutefois été assombri par l’attitude infantile du créateur de l’œuvre originale, Nic Pizzolatto. Durant toute la saison, le scénariste et producteur, qui n’était pas impliqué dans la création des nouveaux épisodes, n’a pas arrêté de cracher sur Night Country. Après la finale, Pizzolatto a même republié sur Instagram des critiques de quelques fans en colère.

Le malaise

Réjean Tremblay et Julie Bertrand « brisent internet »

CAPTURE D’ÉCRAN, YOUTUBE, CHAÎNE 9MILLIONS Julie Bertrand et Réjean Tremblay

Ceux qui ignoraient ce qu’il advenait de Denis Lévesque depuis son départ de TVA et LCN savent maintenant qu’il pilote sa propre émission balado, puisque cette semaine, son entrevue avec Réjean Tremblay et Julie Bertrand, la conjointe du chroniqueur sportif, a « brisé internet ». Après s’être tapé la demi-heure d’entretien offerte gratuitement sur YouTube (parce qu’on n’a pas payé 5,99 $ pour voir la suite), on comprend pourquoi les réseaux sociaux ont pris feu. La conversation (décousue) est riche en pépites. De la Floride, le couple de snowbirds s’est prononcé sur l’inflation (« Il faut plus calculer qu’avant »), son amour des « marchés mexicains » (« les fruits et légumes sont à bon prix »), l’oppression sociale au Québec (on n’a pas d’extrait, parce qu’on n’est pas sûr d’avoir bien compris), les iguanes (que Julie Bertrand tue quand elle est « capable »), Tucker Carlson et Vladimir Poutine (« un politicien éloquent et cultivé », selon madame). Devant le tollé, Denis Lévesque a défendu l’entretien au cours des derniers jours. Dans une vidéo, le journaliste a déclaré que Tremblay et Bertrand avaient « le droit de dire ce qu’ils veulent dire ». « Ce n’est pas parce qu’on n’est pas d’accord qu’on est obligé de s’envoyer chier sur l’internet », a-t-il ajouté.

La photo

Cœur de pirate entre dans la danse

CAPTURE D’ÉCRAN D’UNE VIDÉO DE TF1 Cœur de pirate et Nico Archambault font équipe à l’émission Danse avec les stars en France.

Cœur de pirate participe actuellement à l’émission Danse avec les stars, diffusée le vendredi soir en France. Comme l’a récemment écrit un média de l’Hexagone, « la chanteuse canadienne a quitté son pays » pour prendre part au populaire télé-crochet de TF1, qui rassemble plusieurs Québécois cette année. Du côté des jurés, les producteurs de l’émission ont recruté Jean-Marc Généreux et Mel Charlot de Révolution. Chez les danseurs professionnels, on compte Christian Millette et Nico Archambault, lequel accompagne Cœur de pirate durant toute l’aventure. La route vers la piste de danse n’a pas été de tout repos pour l’autrice-compositrice-interprète. Après avoir manqué la conférence de presse du lancement en début d’année, elle s’est « foulé » (ou « fracturé ») le petit orteil plus tôt en février, a-t-elle raconté sur Instagram. Les choses semblent heureusement s’être replacées. Cette semaine, la chaîne a mis en ligne des vidéos dans lesquelles on pouvait l’observer répétant son premier numéro avec Nico Archambault. Le retour de l’émission a d’ailleurs rallié les foules : 3 917 000 téléspectateurs français ont regardé le premier épisode, selon Médiamétrie.

La citation

Carey aime Céline

PHOTO LISI NIESNER, REUTERS Carey Mulligan durant la conférence de presse du film Spaceman, à Berlin

Sur le plateau, on écoutait du Céline Dion. Ce n’est pas Adam [Sandler] qui a choisi d’écouter Céline Dion, c’est moi ! Carey Mulligan, en conférence de presse au 74e Festival du film de Berlin, pour parler du film Spaceman, du réalisateur Johan Renck, avec Adam Sandler

Séparés à la naissance

Les deux sont devenus acteurs, mais après avoir emprunté des chemins foncièrement différents. Avant de figurer au générique de films d’action comme Fast and Furious (Rapides et dangereux), The Suicide Squad (L’escadron suicide) et Argylle, John Cena était lutteur professionnel. D’après nos informations, Louis Morissette n’a jamais fait de prise de l’ours dans un ring. Mais avant d’entamer une carrière d’acteur, il était humoriste à temps plein. On remercie Roland Charbonneau pour cette trouvaille.

PHOTO HENRY NICHOLLS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’acteur et lutteur John Cena

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE L’acteur et producteur Louis Morissette

Les critiques sont sorties. À l’étranger, on parle d’un film « épique » (Variety, The Guardian), d’un modèle de « psychédélisme d’auteur, à des années-lumière de la superproduction hollywoodienne moyenne » (BBC) et d’une suite « éclatante » (New York Post). Comptez-vous aller voir Dune 2 au cinéma ?

