Le Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) a annoncé cette semaine avoir accepté les offres reçues pour les premières étapes de son projet de transformation évalué à 116,5 millions. La réouverture complète du musée est maintenant prévue pour 2028.

L’appel d’offres de l’automne dernier ne concerne que les quatre premiers lots du projet – sur une vingtaine –, a fait savoir la présidente du conseil d’administration du MAC, Claudie Imbleau-Chagnon, lors d’un court entretien avec La Presse.

« Considérant la surchauffe du marché de la construction, on a convenu avec les différents partenaires publics du MAC qu’on allait relancer l’appel d’offres avec les lots critiques », a précisé Mme Imbleau-Chagnon.

On parle essentiellement de la « démolition partielle » du bâtiment actuel, de la mise en place de la « structure d’acier, du coffrage et du bétonnage ainsi que du renforcement structural ». Les travaux préparatoires à l’intérieur sont commencés, nous dit la présidente du C.A. du MAC, qui espère une réouverture complète du musée en 2028.

Les premières phases, dont la démolition partielle du bâtiment, vont commencer à la fin de mars et seront visibles pour les gens qui vont passer devant la Place des Arts. Claudie Imbleau-Chagnon, présidente du conseil d’administration du MAC

Le MAC fera plusieurs appels d'offres pour les 15 à 20 lots restants au cours des prochains mois. « La première fois, on avait été en appel d’offres avec tous les lots, cette fois, on procède par petits pas, tout en étant réalistes avec l’échéancier du MAC », ajoute Mme Imbleau-Chagnon.

C’est la Société québécoise des infrastructures (SQI), qui gère le projet de transformation, qui a recommandé au MAC de procéder de cette façon, a précisé la présidente du C.A. du MAC.

Le projet de 116,5 millions est financé par le ministère de la Culture et des Communications (55 millions), Patrimoine canadien (50 millions) ainsi que par la Fondation du MAC (11,5 millions). Les plans ont été produits en 2017 par les firmes d’architectes Saucier+Perrotte et GLCRM Architectes.

Même si le nouveau bâtiment doublera sa surface, la superficie des salles d’exposition du nouveau MAC n’augmentera que de 28 %, selon le programme de construction que La Presse a obtenu il y a quelques mois grâce à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

La SQI avait procédé à un premier appel d’offres en 2022 avec un budget de 85,3 millions, mais avait dû interrompre le processus après avoir reçu les offres de sept lots étant donné qu’elles dépassaient « de plus de 50 % » les prévisions du MAC, selon ce que nous avait confié le directeur général sortant John Zeppetelli.

D’ici à la réouverture du musée, en 2028, l’essentiel de la collection permanente du MAC – qui compte environ 8000 œuvres – est verrouillé dans une aile du bâtiment actuel et demeure donc inaccessible. Le Musée d’art contemporain loue un local à la Place Ville Marie depuis 2021 où il continue de présenter des expos.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le directeur général et conservateur en chef sortant, John Zeppetelli, demeurera en poste jusqu’à la nomination de son remplaçant.

La succession de John Zeppetelli

Le directeur général et conservateur en chef du MAC, John Zeppetelli, a annoncé au mois de décembre dernier son intention de quitter son poste, qu’il a occupé pendant 10 ans, « pour explorer de nouvelles possibilités ».

Dans son allocution de départ, il a fait savoir qu’il partirait « en 2024 », sans autre précision.

Claudie Imbleau-Chagnon nous a confirmé que le processus de recrutement afin de trouver le remplaçant de John Zeppetelli était commencé.

« John Zeppetelli va être avec nous jusqu’à ce que la nouvelle personne arrive. Nous allons procéder à l’affichage du poste à l’interne et à l’externe dans les prochaines semaines, a-t-elle affirmé. Il y a aussi un affichage au gouvernement du Québec, avec les emplois supérieurs, vu que c’est une nomination du Conseil des ministres. »

La présidente du C.A. fera donc une recommandation au gouvernement, qui aura le dernier mot sur la personne qui succédera à M. Zeppetelli.