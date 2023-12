Le couvert de neige partira peut-être d’ici Noël, mais on ne met pas l’ambiance des Fêtes de côté pour autant. Voici des suggestions d’activités pour célébrer le mois de décembre.

En compagnie de ses lutins Trémaline et Pamalin, Nicolas Noël raconte des histoires du temps des Fêtes dans son spectacle Le cristal du temps. Le sympathique personnage interprète sur scène certaines chansons tirées de son album et de son film du même nom, parus l’année dernière. Le spectacle pour toute la famille est en tournée au Québec pendant tout le mois de décembre. Des représentations sont notamment prévues à Sorel, Terrebonne et Salaberry-de-Valleyfield ce week-end. Une sortie idéale pour s’imprégner de la magie des Fêtes.

Après avoir été lancée au Grand Théâtre de Québec le 22 novembre dernier, la comédie musicale des Cowboys Fringants, Pub Royal, créée par les 7 Doigts, s’installe au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts jusqu’au 6 janvier. La pièce musicale et acrobatique fait le récit d’un courtier d’assurance qui atterrit dans le célèbre pub de la chanson du même nom à la suite d’un accident de voiture. Là-bas, il croisera plusieurs des personnages des chansons des Cowboys, dont Loulou Lapierre, cette « p’tite mère ben ordinaire » dans Joyeux calvaire !, ou encore Normand et Yves, nouveaux chômeurs dans la cinquantaine qui noient leur peine dans Shooters.

Le septième pétale d’une tulipe-monstre

VISUEL FOURNI PAR LA GALERIE DE L’UQAM/PATEL BROWN Winnie Truong, Sheltered Viewpoints, 2022, crayon de couleur et collage, 50,8 x 45,7 cm

Après avoir été présentée dans deux autres villes canadiennes, l’exposition collective Le septième pétale d’une tulipe-monstre termine sa tournée canadienne à la Galerie de l’UQAM. Dirigée par la commissaire Elise Anne LaPlante, l’exposition apporte une intéressante réflexion sur la représentation du corps de la femme, notamment à travers l’histoire de la médecine, ainsi que sur les carcans et les normes imposés. Accompagnés de la poésie de Mimi Haddam, les artistes Caroline Boileau, Helena Martin Franco, Daze Jefferies, Dominique Rey, Winnie Truong et le quatuor d’art performance Ikumagialiit y présentent, par divers médiums, des conceptions de corps hybrides, imaginaires et hors normes qui relèvent parfois de l’étrangeté, voire de la monstruosité. Une proposition d’émancipation et d’autodéfinition qui invite à un bouleversement de perspectives.

Jusqu’au 20 janvier 2024

Valérie Simard, La Presse