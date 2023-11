Le Québec à l’honneur au Festival du livre de Paris en 2024 Le temps des récoltes

Dans un Salon du livre de Montréal plein à craquer jeudi, on a appris que le Québec sera l’invité d’honneur au prochain Festival du livre de Paris. « Ce n’était pas arrivé depuis 1999 », a rappelé Jean-Baptiste Passé, directeur général de l’évènement le plus important de la francophonie dans le genre. « Ça fera donc tout juste 25 ans et c’est un anniversaire qu’il nous semblait important de célébrer. De montrer, aussi, aux amateurs du livre et de la lecture français et franciliens, combien la scène de la littérature québécoise a évolué. C’est toute cette vitalité qu’on va chercher à illustrer. »