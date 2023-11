Le plaisir est au rendez-vous ce week-end avec ces sorties culturelles qui plairont aux petits et aux grands.

La Presse

Une poule dans l’espace Kentucky, une poule insomniaque vivant sur la Lune, apprend que les animaux s’endorment pendant les éclipses totales. Est-ce une voie à explorer pour enfin trouver le sommeil ? Avec l’aide du robot J. O. S., la volaille part à la recherche de l’éclipse parfaite. Production originale du Planétarium, Éclipse totale : à la recherche du sommeil perdu s’adresse aux curieux de 7 ans et plus qui souhaitent en apprendre davantage sur ce phénomène astral. Un nouveau spectacle immersif un brin déjanté. Véronique Larocque, La Presse Consultez l’horaire des représentations

Le hip-hop dans toute sa diversité PHOTO LIAN BENOIT, FOURNIE PAR AUSGANG PLAZA Naomi Pour la troisième soirée Love & hip-hop de Qcltur, qui aura lieu ce jeudi 23 novembre à Ausgang Plaza, quatre artistes aux propositions fort différentes se succéderont pour des concerts de 30 minutes. Le Congolais Ya Cetidon, que nous avons vu avec Loud aux Francos l’été dernier, combinera rap, afrobeat et R & B dans ses performances énergiques. Le Ice, qui doit lancer prochainement un EP avec Salgrimo, offrira son rap authentique. Fléau Dicaprio, qui a récemment fait paraître l’album Chien Mangé Chien, balancera ses rimes crues et comiques à la foule réunie. Finalement, Naomi fera la démonstration de ses nombreux talents, elle qui chante sur des airs festifs caribéens et danse professionnellement. À Ausgang Plaza, le 23 novembre, 19 h Pascal Leblanc, La Presse Consultez le site d’Ausgang Plaza

Confession publique PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Mélanie Demers (à gauche) et Angélique Willkie, les deux créatrices de Confession publique Ce spectacle solo né d’un métissage entre les univers de la chorégraphe Mélanie Demers et de la dramaturge (et interprète) Angélique Willkie débarque à l’Usine C après une tournée qui a valu moult éloges. Pour cette mise à nu physique et émotionnelle, les deux créatrices se sont entourées d’une équipe toute féminine, dont Frannie Holder à la musique et Elen Ewing aux costumes. Un spectacle qui a été récompensé aux derniers Prix de la danse de Montréal à la fois comme meilleure œuvre chorégraphique de la saison 2021-2022 et pour l’interprétation d’Angélique Willkie. Les 23, 24, 29 et 30 novembre Stéphanie Morin, La Presse Consultez la page du spectacle

Les films de Disney en ciné-concert Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Véronique Claveau, Marc-André Fortin, Sarah-Maude Desgagné et Philippe Touzel (tous d’anciens participants de Star Académie ou de La voix) unissent leur talent dans un ciné-concert qui rappellera des souvenirs aux petits et aux grands enfants. Grâce à des projections sur écran géant, les spectateurs revivront certains classiques de Disney, dont le Roi Lion, La Belle et la Bête, La petite sirène et La reine des neiges, à travers les versions symphoniques des chansons. Les quatre chanteurs seront accompagnés par l’Orchestre philharmonique du Québec, dirigé par Alexandre Da Costa, dans une mise en scène de Joël Legendre. Disney en concert – Un rêve est un souhait, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, de vendredi à dimanche. Véronique Larocque, La Presse Consultez le site web de la Place des Arts

Grand slam de poésie IMAGE TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’AMÉLIE PRÉVOST La slameuse Amélie Prévost Pas vraiment rappeurs, pas seulement poètes, les slameurs ont des façons bien à eux de faire sonner et résonner la langue. Deux douzaines de ces acrobates du verbe soigneusement choisis constituent le cœur de la programmation du Grand slam de poésie 2023, tenu jusqu’au 26 novembre et qui compte aussi des invités musicaux. Les demi-finales de la Ligue québécoise de slam ont lieu les 24 et 25 novembre à la maison de la culture Claude-Léveillée, alors que les finales (solos et collectifs) se dérouleront le 26 à La Tulipe. Ivy, grand porteur de cet art de la parole, sera de plusieurs soirées à titre d’animateur ou de slameur. Alexandre Vigneault, La Presse Consultez le site de l’évènement

La grande démesure d’Interligne PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Barbada sera présente à la 7e édition de la grande collecte de fonds annuelle d’Interligne. C’est vendredi soir que ça se passe : la 7e édition de la grande collecte de fonds annuelle d’Interligne, anciennement Gai écoute. Seront présents à La grande démesure, dès 19 h 30 à Espace 8 : Barbada, Chantal Cadieux, Simon Boulerice, Eugénie Lépine-Blondeau, Gabrielle Boulianne-Tremblay, entre autres. Une occasion de joindre l’utile à l’agréable pour une bonne cause : la pérennité de la mission de l’organisme, qui, on le sait, a connu des difficultés financières importantes cette année. Menacée de fermeture, la ligne d’écoute de nuit a finalement bénéficié d’une aide de 930 000 $ sur trois ans. Silvia Galipeau, La Presse Consultez la page de La grande démesure