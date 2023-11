Des oh et des bah

Petit retour léger et irrévérencieux sur les hauts et les bas de l’actualité culturelle des derniers jours.

Hommage : James Blunt peut remercier France Beaudoin

Si vous suivez James Blunt sur X (anciennement Twitter), vous connaissez son humour typiquement britannique. Lundi dernier, en voyant ses chansons gravir les échelons du palmarès iTunes canadien après son passage à En direct de l’univers sur ICI Télé, le chanteur a écrit : « Hey Canada, tu vas bien ? » Durant quelques jours, l’auteur-compositeur-interprète a réussi à inscrire trois titres au sein du top 50, dont You’re Beautiful, son classique de 2005, et Beside You, une nouveauté qu’il avait offerte en partie durant l’émission. De son côté, la ballade Monsters, qu’il avait jouée au piano pour Dominic Paquet, s’est hissée au sommet du classement. Devant cet exploit, Blunt a délaissé son habituelle autodérision pour lancer un « Numéro 1 ! » bien senti.

Dommage : la fin des superhéros ?

PHOTO FOURNIE PAR MARVEL Iman Vellani, Brie Larson et Teyonah Parris dans The Marvels

Certains diront : « Dommage. » D’autres crieront : « Alléluia ! » Contrairement aux autres films du genre, The Marvels n’a fracassé aucun record au box-office depuis sa sortie. Au contraire. Avec des recettes de 47 millions de dollars en Amérique du Nord (dont 552 000 $ au Québec) après son premier week-end en salle, la mégaproduction a atteint la première position du classement, mais il s’agit du pire démarrage de l’histoire du Marvel Cinematic Universe (MCU) de Disney. On peut difficilement parler d’échec, mais certainement de déception, qui pourrait confirmer la lassitude croissante du public pour Iron Man, Hulk, Thor et compagnie…

La citation : P!nk persiste et signe

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE La chanteuse P!nk en concert

Tu sais que tu touches un point sensible quand leur seul contre-argument, c’est d’attaquer ta personne en disant : “Elle est laide !” “Elle est grosse !” “Elle est dépassée !” P!nk, qui s’attire les foudres des républicains américains en distribuant des livres bannis des écoles de Floride durant ses spectacles à Miami, Sunrise et Orlando

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Les Cowboys Fringants à l’International des montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, en août

La photo : le slalom musical de Gwyneth

PHOTO FOURNIE PAR AWKWARD PRODUCTIONS L’affiche du spectacle musical Gwyneth Goes Skiing

Les comédies musicales connaissent une résurgence. Alors qu’on attend le retour du Bodyguard jeudi prochain à Montréal, et Waitress avec Marie-Ève Janvier en 2024, on annonçait, mercredi, la « comédie-musicalisation » du Matou, ce film des années 1980 grâce auquel Guillaume Lemay-Thivierge est devenu une star. La palme de l’originalité revient toutefois aux Britanniques, qui transformeront le récent procès de Gwyneth Paltrow en spectacle musical. Judicieusement intitulée Gwyneth Goes Skiing, l’œuvre racontera l’étrange saga judiciaire de l’actrice et gourou du bien-être, qu’un optométriste retraité de 76 ans a poursuivie pour 4,25 millions de dollars après un accident de ski survenu en 2016 en Utah. Avis aux curieux qui voudraient slalomer jusqu’à Londres : la première série de représentations aura lieu en décembre au Pleasance Theatre.

Le malaise : le karaoké de Drainville

PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE BERNARD DRAINVILLE Le ministre de l’Éducation Bernard Drainville

Le ministre de l’Éducation Bernard Drainville qui reprend Toune d’automne des Cowboys Fringants avant son point de presse jeudi… Cette tentative d’hommage posthume au chanteur Karl Tremblay n’a ému ou impressionné personne. Tellement cringe (comme diraient les participants d’OD) qu’on s’est mis à crier « Non ! Non ! Non ! » devant notre ordinateur en voyant l’extrait démarrer sans avertissement sur Facebook. (Nous avons depuis ajusté les réglages pour empêcher qu’une vidéo parte automatiquement.) Non, parce qu’après une semaine (voire une session parlementaire, voire une année) difficile pour l’ensemble des députés caquistes, ça sentait la récupération politique à plein nez. Non, parce que c’était prémédité et bourré de malaises. Et non, parce que Karl Tremblay méritait mieux qu’une mauvaise performance de karaoké.

Séparés à la naissance

Dure semaine pour Eric Girard, ministre des Finances du gouvernement Legault. Avec l’affaire des Kings de Los Angeles au Centre Vidéotron, le caquiste s’est attiré les foudres de (presque) toute la province. Bonne nouvelle : s’il veut passer incognito, il peut troquer son complet-cravate contre le combo veste jeans-bolo de Sam, le personnage joué par l’acteur Roger La Rue dans 5e Rang. (On remercie Jacques Grandbois pour la suggestion !)

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard