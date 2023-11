PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE

Qui de mieux qu’un humoriste pour succéder à un humoriste ? La plupart des personnalités qui ont été nommées par nos répondants sont issues du milieu de l’humour. L’artiste qui a été mentionné le plus souvent ? Patrick Huard. « C’est une personne aimée et respectée de la colonie artistique, qui a un bon sens de l’humour et qui a un spectre élargi des connaissances de notre société », nous écrit Daniel Des Autels. On voit ici l’humoriste sur scène avec Louis-José Houde, lors de L’ultime gala Juste pour rire, l’été dernier.