À la recherche d’idées de sorties à faire en famille pour chasser la grisaille de novembre ? Voici six suggestions d’activités pour petits et grands.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Le père Noël Un visiteur très attendu Quel visiteur les enfants de la région montréalaise attendent-ils avec impatience en novembre ? Le père Noël, bien entendu. Pour la 71e année, des milliers de petits et de plus grands auront des étoiles dans les yeux et le sourire aux lèvres lors de son passage dans les rues de la métropole. Et, comme à son habitude, il ne sera pas seul : les lutins, la fée des Étoiles, jouée cette année par Farah Alibay, et une foule de sympathiques personnages l’accompagneront sur l’un des treize chars allégoriques. Une sortie incontournable pour commencer le cœur joyeux la période des Fêtes. Le 25 novembre, dès 11 h, au centre-ville de Montréal Consultez la page de l’évènement

PHOTO MARIE-JOSÉE MARCOTTE, FOURNIE PAR LE MUSÉE DE LA CIVILISATION Aperçu de l’exposition Pour demain Une sortie gratuite au musée Depuis 1988, le Musée de la civilisation a présenté près de 500 expositions et reçu plus de 20 millions de visiteurs. Pour souligner ses 35 ans, l’institution du Vieux-Québec ouvrira ses portes gratuitement ce samedi et ce dimanche. Différentes activités familiales sur le thème de l’environnement seront organisées lors de ce week-end de célébrations. Une conférence et une heure du conte animée par l’autrice et écoentrepreneure Florence-Léa Siry, un spectacle dans lequel les déchets prennent vie de même qu’un atelier sur le destin des jouets brisés font partie de la programmation inspirée de l’exposition Pour demain, qui aborde l’urgence climatique. Celle-ci est présentée jusqu’au 7 janvier. Les 4 et 5 novembre, de 10 h 30 à 15 h 30, au Musée de la civilisation, à Québec Consultez le site du musée

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES LA PRESSE Barbada Un conte musical avec Barbada Habituée de faire la lecture aux tout-petits dans les bibliothèques, Barbada s’allie à l’Orchestre Métropolitain pour présenter une série de contes musicaux. Accompagnée notamment de trompettistes et d’un percussionniste, elle racontera l’histoire de trois amis qui voyagent d’une saison à l’autre afin de trouver des perles de rosée au pouvoir bien spécial. S’adressant aux 5 ans et plus, le premier concert, Maquillage d’automne, rendra hommage à la saison des couleurs. Les deux autres spectacles de la série seront présentés en avril et en juin. Le 12 novembre, à 14 h 30, à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts Consultez le site du musée

ILLUSTRATION CHARLOTTE PARENT, FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Affiche du lancement du livre Le premier arbre de Noël Immersion dans la culture innue Le conteur Ovila Fontaine invite les enfants à plonger dans la culture innue à l’occasion du lancement de son livre Le premier arbre de Noël. À travers la lecture de l’album illustré par Charlotte Parent et grâce à des ateliers, ils découvriront la faune et la flore du territoire innu. Pour compléter cette immersion, une dégustation de plats sera offerte par l’auteur, qui est également traiteur. L’évènement est gratuit. Le 4 novembre, de 13 h 30 à 15 h 30, au musée McCord Consultez le site du musée

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait du livre Es-tu un monstre ?, de Guil­herme Karsten Rendez-vous avec un monstre Le Salon du livre de Montréal se tiendra au Palais des congrès du 22 au 26 novembre, mais la fête de la lecture commence dès le 10 novembre un peu partout en ville. Parmi les activités proposées aux enfants, notons la lecture du très divertissant album Es-tu un monstre ?, de Guil­herme Karsten. La comédienne Chloé Germentier animera cette heure du conte destinée aux 3 à 7 ans où les jeunes feront la rencontre de cet « horrible monstre fort et méchant » très rigolo. La lecture sera suivie d’un atelier de dessin. Le 12 novembre, de 9 h à 10 h, à la boutique le Palais Bulles Consultez le site du Salon du livre