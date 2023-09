L'équinoxe d'automne arrive dans quelques jours. Nos journalistes vous suggèrent quelques idées pour vous inspirer.

Le deuxième festival Equinox aura lieu ce jeudi 14 septembre à compter de midi, rue Saint-Jacques, au centre-ville de Montréal. Le rappeur Loud est la tête d’affiche de ce rassemblement musical dont la programmation est entièrement québécoise. Des étudiants de différentes universités sont derrière la création du festival qui présentera aussi cette année les rythmes électros de TDJ, la chanteuse pop Rosie Valland, le groupe rock Orloge Simard, la pianiste Debbie Tebbs et Ken Presse, anciennement de The Franklin Electric. Une deuxième scène permettra également de découvrir de nouveaux talents étudiants.

Acrobaties et magie à Mascouche

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL CHAPO Cirque, humour, théâtre, magie et spectacles pour enfants : il y en aura pour tous les goûts lors de cet évènement gratuit.

Chris the Fire Ninja, virtuose des flammes, Spring Action, famille d’acrobates de trampoline, de même que Guillo, détenteur du record Guinness de la plus longue slackline traversée sans tomber, comptent parmi la trentaine d’artistes professionnels d’un peu partout dans le monde qui prendront d’assaut les rues du Vieux-Mascouche ce week-end, alors que se déroulera CHAPO – Festival international d’amuseurs publics. Cirque, humour, théâtre, magie et spectacles pour enfants : il y en aura pour tous les goûts lors de cet évènement gratuit. La fête commence ce vendredi avec un grand spectacle d’ouverture, de 19 h à 21 h, et se poursuit jusqu’à dimanche. Plus de 100 performances sont prévues au cours de cette cinquième édition.

Véronique Larocque, La Presse