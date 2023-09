Après la canicule viennent les températures de saison. Voici quelques idées pour cheminer vers l’automne en beauté.

Célébrer la musique électronique à MEG Montréal Pour sa 24e édition, le festival MEG Montréal propose de célébrer la musique électronique dans deux lieux distincts : le Village au Pied-du-Courant, sur le bord du fleuve, et le parc Jean-Drapeau, sur le site de Piknic Électronik). Les spectacles présentés sur la plage éphémère du Village sont d’ailleurs gratuits. Jusqu’au 10 septembre, des artistes de genres variés offriront des sonorités pour tous les publics, autant pour chiller que pour danser. Notons la présence de Nora En Pure (deep house), Vacra (rap français) et Ben UFO (techno, dubstep). Parmi les artistes locaux, mentionnons Jay Ramis, Nana Zen, Le Rotary Club et Marbré. Pascal LeBlanc, La Presse Consultez le site de MEG Montréal

Des dinosaures au Centre Bell PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Le spectacle Jurassic World Des invités hors du commun investiront le Centre Bell de vendredi à dimanche. Plus d’une vingtaine de dinosaures grandeur nature s’animeront sur scène alors que la tournée Jurassic World s’arrêtera dans la métropole. Parmi les vedettes de ce spectacle familial, on compte un tyrannosaure de plus de 40 pieds de longueur de même que le vélociraptor Blue, bien connu des fans de la franchise cinématographique. Originale, mais fidèle à l’esprit des films, l’histoire suit un groupe de scientifiques ayant pour mission de sauver un nouveau dinosaure d’un destin tragique. Après Montréal, les créatures préhistoriques prendront d’assaut Québec et le Centre Vidéotron, du 28 septembre au 1er octobre. Véronique Larocque, La Presse Consultez le site d’evenko Consultez le site du Centre Vidéotron

Un week-end aux Correspondances d’Eastman PHOTO FOURNIE PAR LES CORRESPONDANCES D’EASTMAN, ARCHIVES LA PRESSE La 21e édition des Correspondances d’Eastman sera entièrement consacrée cette année à l’essai québécois. Dès ce vendredi, le Théâtre la Marjolaine et le village d’Eastman accueilleront la 21e édition des Correspondances d’Eastman, qui sera entièrement consacrée cette année à l’essai québécois. La revue Lettres québécoises profitera d’ailleurs de l’occasion pour annoncer les premiers lauréats de son nouveau prix de l’essai québécois. Des documentaires produits par des cinéastes estriens sur des voix littéraires de la région (comme Alfred Desrochers, Nelly Arcan, Louis Hamelin ou Hélène Dorion) seront projetés durant l’évènement, alors qu’on pourra assister à l’adaptation sur scène de l’essai de Mélikah Abdelmoumen Baldwin, Styron et moi. De grandes entrevues sont également prévues avec Hélène Dorion, Jean-Philippe Pleau, Yvon Rivard, Dominique Fortier et Étienne Beaulieu, de même que des cafés littéraires, des ateliers d’écriture et une exposition. Laila Maalouf, La Presse Consultez le site des Correspondances d’Eastman pour la programmation

Une 6e édition du festival Artch à la Place Ville-Marie PHOTO FOURNIE PAR ARTCH Une œuvre de l’artiste d’origine syrienne Karam Arteen. Une vingtaine d’artistes de la relève présenteront leurs œuvres et installations éphémères dans le cadre du 6e festival Artch. En appui à cette expo qui mettra l’accent cette année sur les enjeux écologiques et les pratiques artistiques durables, Artch organisera des ateliers d’artistes et des activités gratuites. Il sera également possible de faire l’acquisition des quelque 200 œuvres de l’expo, conçue par l’artiste en résidence Bianccha Philias. À la Place Ville-Marie du 7 au 10 septembre. Jean Siag, La Presse Découvrir la programmation complète d’Artch

Au cinéma : Gran Turismo et Richelieu

Gran Turismo raconte l’histoire de Jann Mardenborough (Archie Madekwe) qui, après avoir été identifié comme l’un des meilleurs joueurs du populaire jeu vidéo, est devenu pilote de course professionnel. David Harbour (Stranger Things, Black Widow) tient le rôle de Jack Salter, un ancien pilote automobile qui se joindra à l’entourage de Jann. « La direction photo de Jacques Jouffret (les trois premiers The Purge) est irréprochable, tout comme la conception sonore et le montage. Nous n’avions pas vu une course aussi enlevante au grand écran depuis longtemps. On sort de la salle gonflé à bloc avec une envie irrépressible de prendre la route en écoutant Black Sabbath… ou Kenny G », nous dit le journaliste Pascal LeBlanc dans sa critique publiée le 25 août. Lisez la critique de notre journaliste Consultez l’horaire cinéma

