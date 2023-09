Le Grand Théâtre de Québec a annoncé ce vendredi la création d’une bourse destinée à un.e artiste de la relève d’une valeur de 10 000 $ à la mémoire de l’auteur-compositeur-interprète Karim Ouellet, qui s’est éteint il y a un peu plus d’un an et demi à l’âge de 37 ans.

« C’est vraiment une bourse pour commémorer la mémoire de Karim, ses valeurs musicales, sa fierté d’être de Québec et de vivre dans son quartier, dans la basse-ville, donc la famille est très fière et très touchée », nous a confié sa sœur Sarahmée, qui fera partie du comité de sélection.

Initié par le Grand Théâtre de Québec dans la foulée du spectacle hommage Bye bye bye Karim – La veillée des ami. e. s, présenté l’été dernier, la bourse Karim-Ouellet sera remise à un. e artiste de la relève de Québec « peu importe le genre musical », a précisé Sarahmée.

La bourse inclut une banque d’heures pour des relations de presse, mais aussi une prestation rémunérée dans la salle de spectacle de Québec.

« C’est une bourse qui est vraiment destinée à de jeunes artistes de Québec qui n’ont pas encore signé avec une maison de disque, qui n’ont pas encore sorti de projets, ajoute Sarahmée. Pour faire un premier album, aller en studio, faire les communications, une somme de 10 000 $ c’est quand même un bon montant. »

Dans un communiqué publié ce vendredi, le directeur de la programmation du Grand Théâtre de Québec, Christian Noël, a tenu à rendre hommage à celui qu’on surnommait le Renard.

« L’idée de faire un geste significatif à long terme est apparue comme une évidence pour moi : celle de créer une bourse au nom de Karim permettant à des artistes de démarrer leur carrière ou d’y donner un élan supplémentaire. Une idée que Karim aurait sans aucun doute lui-même appuyé, vu son cheminement et son implication [notamment auprès de l’organisme Jeunes musiciens du monde]. »

PHOTO ÉDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE L’auteure-compositeure-interprète Sarahmée.

Les candidats intéressés pourront soumettre leurs dossiers jusqu’au 1er décembre prochain. Le comité de sélection formé de Sarahmée, d’un représentant du Grand Théâtre de Québec, d’un autre de la Ville de Québec et d’une autre personne désignée par la famille annoncera le nom de l’artiste récipiendaire au mois de février 2024.

« On va se baser sur la qualité des textes, de la langue, la musicalité, et on va analyser tout ça, nous dit encore Sarahmée. C’est sûr que c’est très subjectif, mais on peut quand même détecter le potentiel de commercialisation. »

Cette bourse Karim-Ouellet, Sarahmée l’envisage comme le début d’une série d’autres hommages à venir à la mémoire de son frère.

« C’est le début d’autres projets qui vont sûrement voir le jour dans les prochains mois, prochaines années à la mémoire de Karim, parce que c’était un artiste qui était très investi, qui aimait créer, qui était là pour la musique avant tout, son but ce n’était pas d’être le plus connu, c’était de faire sa musique et de la diffuser, donc je pense qu’on peut faire plein de belles choses encore. »

L’annonce de la mort de l’interprète de L’amour, qui a été retrouvé sans vie à la mi-janvier 2022 dans son studio de musique de la basse-ville, avait ébranlé le Québec. Le coroner avait conclu que son décès était survenu deux mois plus tôt à la suite d’une acidocétose diabétique, attribuable à un diabète non contrôlé.

Plus d’un an et demi après, Sarahmée avoue avoir toujours de la difficulté à en parler et dit vouloir vivre son deuil en privé. « Ce que je peux dire c’est que c’est pour nous une perte immense, on essaie de vivre comme on peut. Mais c’est un vide. Vraiment. »