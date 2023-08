Rose à l’île

Paul s’offre un roman illustré

On ne pourra pas reprocher au bédéiste Michel Rabagliati de manquer de transparence. En plus de raconter sa vie dans sa série Paul, il annonce souvent à l’avance la prochaine escale prévue dans son itinéraire artistique. On savait depuis la publication de Paul – Entretiens et commentaires qu’il préparait un roman illustré. Il s’intitule Rose à l’île et, ce n’est pas une coïncidence, il arrive à temps pour la journée « J’achète un livre québécois ».