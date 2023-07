Réalité virtuelle, réalité augmentée, visite de bateaux, découverte d’embarcations traditionnelles et immersion dans l’univers maritime. Les activités estivales du Musée maritime du Québec, situé dans le vieux village de L’Islet, au bord du fleuve Saint-Laurent, ne manquent pas d’attraits pour une visite en famille.

Le musée maritime créé au cœur de la belle région de la Côte-du-Sud comprend trois bateaux à découvrir, une exposition à ciel ouvert, des expos temporaires et d’autres permanentes. La visite, à l’intérieur de l’édifice et dans le parc, peut prendre une journée, ce qui est fort instructif et agréable, d’autant qu’on peut apporter son lunch ! On apprend énormément de choses dans ce musée, rencontrant toutes sortes d’objets nautiques, des hélices, des ancres, des gouvernails, des chaloupes, etc.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Le Musée maritime du Québec à L’Islet

Plusieurs activités combleront les plus jeunes, notamment un apprentissage ludique de la signalisation maritime. Mais aussi un jeu familial, les Défis d’Aputi, et la découverte d’un site internet qui permet d’aller constater l’impressionnante circulation des bateaux sur le fleuve et dans le monde entier.

Réalité virtuelle

Nouveauté : le musée propose depuis peu une expérience immersive qui permet de devenir, pendant 20 minutes, un archéologue subaquatique. On plonge « virtuellement » au fond du fleuve pour aller découvrir l’épave du bateau écossais Scotsman qui avait coulé au large de Rimouski en 1846, soit bien avant que le fleuve soit balisé et la voie maritime, creusée. L’activité est mise en contexte avec une histoire des naufrages survenus dans le fleuve au cours des siècles et qui ont entraîné la mort de milliers de marins, dont la perdition de l’Empress of Ireland, également au large de Rimouski, en 1914.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Roue à gouverner du paquebot Empress of Ireland, vers 1900. Édimbourg, Écosse.

Après cette mise en contexte, on nous place un casque Oculus sur la tête et c’est parti ! On s’oriente « dans l’eau » avec une lampe de poche virtuelle, tout en apercevant autour de soi les trois autres « plongeurs » qui font la même prospection des lieux. On repère des objets trouvés sur les lieux du naufrage du Scotsman en 2002. L’expérience est aussi un jeu qui permet de découvrir des artéfacts. Une activité parfaite pour les visiteurs de plus de 10 ans.

PHOTO FOURNIE PAR LE MMQ Quelques plongeurs virtuels en pleine exploration !

Visite de l’Ernest Lapointe

Mis à l’eau en 1941, le brise-glace Ernest Lapointe, d’une longueur de 52 m, est la vedette du musée. On le visite de fond en comble, du pont à la chambre des machines en passant par les cabines du capitaine, des officiers et des matelots. Ce bateau à vapeur, l’un des derniers à avoir navigué sur le Saint-Laurent, accueillait un équipage de 32 personnes. Il a servi de navette pour transporter des soldats au front, pendant la Seconde Guerre mondiale, entre Goose Bay et des navires canadiens stationnés dans l’Atlantique. Il porte le nom du député fédéral Ernest Lapointe (1876-1941), qui a notamment travaillé à rendre le Canada plus autonome vis-à-vis de la Grande-Bretagne.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Le brise-glace Ernest Lapointe

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Marie-Claude Ouellet, coordonnatrice de l’accueil au musée, nous a fait visiter le bateau.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE La salle du gouvernail

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE La cabine de deux officiers

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE On peut se promener sur le pont du bateau, légèrement en pente pour permettre à l’eau de s’écouler.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Marie-Claude Ouellet avec son fils, Laurent Lacasse, également guide au musée et spécialiste de l’impressionnante salle des machines. 1 /6











On peut aussi visiter l’hydroptère, un prototype unique de la marine canadienne qui n’est jamais entré réellement en fonction. Et découvrir le tout petit voilier J. E. Bernier II qui a franchi le passage du Nord-Ouest en 1977, une première pour un bateau de cette taille. Une carte gravée au sol dans du granite illustre l’expédition (avec retour par le canal de Panama) de 34 200 km dont le chef était le navigateur Réal Bouvier.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE L’hydroptère torpilleur Bras d’or, propulsé par hélice ou turbine

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Le J. E. Bernier II avait à son bord un équipage de huit personnes en 1977. 1 /2



ESPACEment

Sur le site, on découvre aussi l’installation interactive ESPACEment, de Jean-Sébastien Veilleux. Une œuvre de réalité augmentée qui permet de voir, avec une tablette numérique, des objets se concrétiser autour de soi. Il s’agit d’une œuvre qui aborde le problème des microplastiques qui polluent les mers et les fleuves, que les poissons avalent et qui représentent un danger pour la santé humaine. « Le Saint-Laurent est le fleuve où la densité de la présence de microplastiques est la plus grande au monde », dit l’artiste.

PHOTO ÉRIC CLÉMENT, LA PRESSE Jean-Sébastien Veilleux devant la borne de son œuvre ESPACEment

Pour cette œuvre, des centaines de photographies de matières polluantes ont été prises par Jean-Sébastien Veilleux et par des citoyens sur les rives du fleuve, jusqu’à Sept-Îles, pendant la pandémie. Un projet de recherche relié à la technologie de la réalité augmentée qui permet ainsi de visualiser ce problème de pollution et d’en prendre conscience.

PHOTO DANIEL THIBAULT, FOURNIE PAR LE MMQ La réserve de maquettes

S’il vous reste du temps, vous pourrez découvrir la collection de maquettes de bateaux du musée ainsi que l’exposition permanente consacrée au capitaine J. E. Bernier (1852-1934), marin local qui a passé sa vie en mer, notamment au pôle Nord. À noter que l’entrée au musée est gratuite chaque premier dimanche du mois. Bonne visite !