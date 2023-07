Le mois de juillet bat son plein et la culture ne fait pas relâche. Voici quelques suggestions.

Les pollinisateurs volent la vedette Abeilles, monarques et autres pollinisateurs seront en vedette à l’Insectarium ce week-end dans le cadre de la première édition des Butineries. Lors de ce nouvel évènement pour toute la famille, petits et grands pourront prendre part à la plantation d’une parcelle du Jardin des pollinisateurs ou encore aider les insectes dans leur travail grâce à une installation sonore participative. Ateliers animés par des experts sur des sujets variés, comme les plantes nectarifères ou le verdissement des habitats, sculptures de papier, maquillages thématiques et heure du conte font partie des nombreuses activités gratuites prévues ce samedi et ce dimanche. Véronique Larocque, La Presse Consultez le site de l’Insectarium

Beau programme au Théâtre de la Verdure PHOTO MARLÈNE GÉLINEAU PAYETTE, FOURNIE PAR LES FILMS OPALE Rémy Girard et France Castel dans Tu te souviendras de moi, un film d’Éric Tessier Il y a de belles propositions cette semaine au Théâtre de la Verdure, au cœur du parc La Fontaine, à Montréal, en musique, en cinéma et en cirque. D’abord, jeudi soir, à 21 h, mentionnons la projection gratuite du film Tu te souviendras de moi, d’Éric Tessier, adaptée de la pièce à succès de François Archambault. Avec entre autres Rémy Girard, Julie Le Breton, Karelle Tremblay et France Castel. Aussi ce samedi 22 juillet, à 20 h 30, le Montréal Guitare Trio présente un hommage au regretté compositeur Ennio Morricone, véritable légende de la musique de film. Le Montréal Guitare Trio est formé par les guitaristes Sébastien Deshaies, Glenn Lévesque et Marc Morin. Luc Boulanger, La Presse Consultez la programmation complète

Ciné-Concerts en plein air PHOTO TIRÉE DU FILM Image tirée de Mutants de l’espace de Bill Plympton C’est la dernière chance, jeudi et vendredi, d’assister à Ciné-Concerts, un programme gratuit de projections en plein air associant cinéma et performances musicales. Organisées par la Société des arts technologiques (SAT), la Cinémathèque québécoise et le Partenariat du Quartier des spectacles, les projections se tiennent sur la place de la Paix au cœur du Quartier des spectacles. Le programme propose une sélection éclectique de films expérimentaux de différentes époques, mis en musique par des artistes de la scène émergente. « Les Ciné-Concerts sont une célébration de l’union du cinéma et de la musique », affirme Alexandre Auché, directeur de la programmation de la SAT. « Nous sommes ravis de collaborer avec la Cinémathèque québécoise et le Quartier des spectacles pour offrir aux Montréalais·e·s cette expérience culturelle unique en son genre. » Les performances débutent à 20 h 30. En cas de pluie, la projection aura lieu à l’intérieur de la SAT. Luc Boulanger, La Presse Consultez la page de l’évènement