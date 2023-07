En plus du dernier week-end du Festival international de jazz de Montréal et du Festival d’été de Québec, d’autres événements animeront la scène culturelle. Voici quelques idées.

La Presse

Début du Festival d’été de Québec

Le Festival d’été de Québec (FEQ) prend d’assaut la capitale nationale dès jeudi. Imagine Dragons et les Foo Fighters animeront les Plaines d’Abraham vendredi et samedi soir. Nouveauté cette année : des mini-concerts gratuits et intimes auront lieu à travers la ville, on pourra notamment y voir Robert Charlebois et Ariane Roy. Consultez le site web du FEQ

Des films d’horreur à la Cinémathèque québécoise

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRECHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Tournage du film Les affamés, de Robin Aubert

Le cycle d’été de la Cinémathèque québécoise, consacré cette année au cinéma d’horreur d’ici et d’ailleurs en collaboration avec le Festival Fantasia, bat son plein depuis la fin de semaine dernière. Parmi les 86 films cultes, classiques et œuvres phares du genre qui seront présentés jusqu’au 31 août, on pourra voir ou revoir Psychose et The Birds, d’Alfred Hitchcock, The Shining, de Stanley Kubrick, mais également les œuvres de réalisatrices comme Julia Ducournau avec Titane, qui a remporté la Palme d’or à Cannes en 2021. Ce week-end, le cinéma d’horreur québécois est à l’honneur avec Les affamés, de Robin Aubert (samedi à 18 h 15), et Slaxx, d’Elza Kephart (dimanche à 18 h). Laila Maalouf, La Presse Consultez le site de la Cinémathèque pour la programmation complète

Oreilles et papilles comblées au Jardin botanique

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Louis-Jean Cormier

Gastronomie et musique seront à l’honneur tout au long de l’été au Jardin botanique. Les dimanches, jusqu’au 13 août, les mélomanes ont rendez-vous dans le secteur de la Roseraie, à 14 h, pour écouter les prestations d’artistes variés, dont Louis-Jean Cormier (9 juillet) et Milk & Bone (16 juillet). Les spectacles sont gratuits à l’achat d’un billet d’entrée au Jardin botanique. De leur côté, les gastronomes pourront découvrir des mets préparés par des invités de différentes communautés culturelles montréalaises du lundi au samedi, en après-midi, du 10 juillet au 12 août. Des producteurs seront également sur place les vendredis et les samedis pendant la même période à l’occasion du Petit Marché. Véronique Larocque, La Presse Consultez le site d'Espace pour la vie

La fête sur la Plaza St-Hubert

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE, ARCHIVES LA PRESSE Sarahmée

La Plaza St-Hubert revêt des airs de fête. De jeudi à dimanche, l’iconique artère commerciale sera fermée à la circulation dans le cadre du festival de rue PlazaPalooza. En plus de pouvoir profiter de la « traditionnelle vente-trottoir de juillet », les passants sont conviés à une série de prestations musicales et de performances de DJs. En concert ce vendredi, Sarahmée compte parmi les artistes qui monteront sur scène au cours de cet évènement gratuit. Véronique Larocque, La Presse Consultez la page Facebook de l'événement

Premier week-end du Festival de Lanaudière

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le chef d'orchestre de l'OSM Rafael Payare.

Le vendredi 7 juillet marquera le coup d’envoi du Festival de Lanaudière. Jusqu’au 6 août, l’évènement présentera une trentaine de concerts et d’évènements. Pour ce premier week-end, l’OSM et son chef d’orchestre, Rafael Payare, offriront une soirée d’ouverture mettant à l’honneur la Neuvième de Beethoven. Pour Payare et Kozhukhin, le 8 juillet, le maestro s’alliera cette fois au virtuose Denis Kozhukhin pour présenter le Deuxième Concerto pour piano. Le lendemain, l’accordéoniste Richard Galliano, accompagné du Quatuor Molinari et du contrebassiste Éric Lagacé, fera ses débuts au festival en rendant hommage à la musique jazz et à la musique classique. Finalement, dans le cadre de la série Hors les murs, le 9 juillet à la microbrasserie Alchimiste, le quintette 5ilience proposera ses réinventions de pièces connues et ses nouvelles œuvres originales. Marissa Groguhé, La Presse Consultez le site du Festival de Lanaudière

Stradivaria sous juillet

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Le violoniste et directeur artistique du Festival Stradivaria, Alexandre Da Costa

Pendant tout le mois de juillet – du 2 au 30 juillet – le violoniste, chef de l’Orchestre symphonique de Longueuil et directeur artistique du Festival Stradivaria, Alexandre Da Costa a programmé 17 concerts en salle et sur des scènes extérieures, dans la région des Laurentides en grande partie, mais également à Terrebonne, Knowlton, Montréal et Ottawa. On pourra y voir des interprétations de grands classiques – dont Brahms et Tchaïkovsky – mais aussi des ensembles de musique jazz et des auteurs-compositeurs-interprètes francophones comme Guylaine Tanguay ou Claude Gauthier. Jean Siag, La Presse Consultez le site du Festival Stradivaria

Bien plus que du blues à Ottawa

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Charlotte Cardin