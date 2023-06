En plus des célébrations de la fête du Canada, il y aura le Festival de jazz de Montréal qui battra son plein. Voici quelques idées pour meubler votre week-end.

Célébrations de la fête du Canada

À Montréal

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Célébrations de la fête du Canada dans le Vieux-Port de Montréal en juillet 2022

Le Vieux-Port de Montréal organisera cette année les festivités de la fête du Canada à Montréal. Le quai de l’Horloge, se transformera en fête de quartier dans une ambiance très familiale, dans le but de rassembler le plus de Montréalais. L’évènement gratuit débutera à 13 h, beau temps, mauvais temps, pour se conclure avec les feux d’artifice à 22 h. Daniel Birru, La Presse Consultez le site de la fête du Canada à Montréal

À Ottawa

PHOTO FLORIAN LEROY, COLLABORATION SPÉCIALE, LA PRESSE Les Louanges

Du côté de la capitale fédérale, d’autres activités sont prévues. Le parc des Plaines-LeBreton et les centres-villes d’Ottawa et de Gatineau seront au centre des célébrations. Animé par Rebecca Makonnen dès midi et Isabelle Racicot en soirée, à 19 h 15, plusieurs artistes québécois seront en prestation devant public, tels que Les Louanges, Roxanne Bruneau et France D’Amour. Des feux d’artifice sont prévus pour clore la soirée, à 22 h. Daniel Birru, La Presse Consultez la programmation

Premier week-end du Festival de jazz de Montréal

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Vance Joy

Premier week-end du Festival international de jazz de Montréal (FIJM). Pour sa 43e édition, le FIJM propose une importante programmation gratuite sur les scènes du Quartier des spectacles. Vance Joy sera d’ailleurs de la partie le dimanche 2 juillet sur la scène TD. Consultez le site du Festival de jazz de Montréal

Le Théâtre de la Verdure prêt pour l’été

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le nouveau Théâtre de verdure a été inauguré l’été dernier.

La saison du théâtre extérieure (reconstruit !) situé au cœur du parc La Fontaine démarre ce mercredi avec Le grand voyage désorganisé de Patrice Michaud. Cet été ce sont une trentaine de spectacles de théâtre, de musique, de danse et de cirque qui seront présentés gratuitement au Théâtre de Verdure. Des films y seront aussi projetés. Parmi les moments forts attendus, mentionnons les spectacles de Salomé Leclerc (le 29 juin), la projection de Respire, d’Onur Karaman (le 6 juillet) et Le Sacre du printemps, de Marie Chouinard (le 26 août). Jean Siag, La Presse Consultez la programmation du Théâtre de Verdure

Stradivaria sous juillet

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Le violoniste et directeur artistique du Festival Stradivaria, Alexandre Da Costa

Pendant tout le mois de juillet – du 2 au 30 juillet – le violoniste, chef de l’Orchestre symphonique de Longueuil et directeur artistique du Festival Stradivaria, Alexandre Da Costa a programmé 17 concerts en salle et sur des scènes extérieures, dans la région des Laurentides en grande partie, mais également à Terrebonne, Knowlton, Montréal et Ottawa. On pourra y voir des interprétations de grands classiques – dont Brahms et Tchaïkovsky – mais aussi des ensembles de musique jazz et des auteurs-compositeurs-interprètes francophones comme Guylaine Tanguay ou Claude Gauthier. Jean Siag, La Presse Consultez le site du Festival Stradivaria

Le théâtre La Roulotte dans un parc près de chez vous

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Représentation du théâtre La Roulotte, en 2021