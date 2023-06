Sophie Nélisse rejoindra sa collègue de la série Yellowjackets Christina Ricci au Comiccon de Montréal, qui se tiendra du 14 au 16 juillet.

L’évènement, présenté au Palais des congrès, annonce également la visite de la comédienne américaine Grace Van Dien (Chrissy Cunningham dans Stranger Things) et de Nolan North, qui prête sa voix au personnage de Nathan Drake dans les jeux Uncharted.

Parmi les invités déjà annoncés, notons Sean Astin (The Lord of the Rings), Jamie Campbell Bower (Twilight) – les deux ont aussi joué dans Stranger Things –, Stephen Amell (Arrow), Paul Sun-Hyung Lee et Emily Swallow, tous deux de la série The Mandalorian, les anciens de la WWE Kurt Angle et Trish Stratus, puis des membres de la distribution de la série des années 2000 Smallville.

Depuis 2009, le Comiccon de Montréal est un rassemblement des amoureux de la culture populaire et de la culture geek qui attire en moyenne 60 000 personnes par année.