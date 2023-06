Chantiers immobiliers en culture

Des retards et des coûts qui explosent

Il y a le Musée d’art contemporain, dont le projet d’agrandissement de 57 millions n’a cessé d’être reporté – et coûtera finalement plus de 116 millions –, le musée McCord Stewart, reporté d’au moins cinq ans, et maintenant la reconstruction du Théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée, paralysée. De plus en plus d'institutions culturelles sont aux prises avec une spirale inflationniste qui entraîne le report de certains projets. Et qui met de la pression sur les gouvernements.