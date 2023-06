L’annonce survient alors que Ticketmaster, le plus important site de vente de billets de spectacle en Amérique, aussi propriété de Live Nation, vient de traverser plusieurs crises.

PHOTO PAUL SAKUMA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le géant Live Nation va désormais afficher le prix total des billets, incluant les divers frais, pour les concerts se déroulant dans les salles qu’il opère à travers les États-Unis. L’acheteur saura donc, au moment où il magasine, le véritable coût des places qu’il lorgne.

Tom See, président de Venue Nation, s’est dit fier d’offrir cette nouvelle expérience d’achat. « Nous allons continuer à plaider pour des innovations et des réformes qui protègent [le] lien incroyable [entre les artistes et leurs fans », a-t-il ajouté.

Cette nouvelle façon de procéder fera en sorte que, plutôt que de voir les montants des différents frais associés à l’achat de billet vers la fin de la transaction, l’acheteur aura l’heure juste dès le début du processus. Cela permettra d’éviter les surprises.

L’annonce survient alors que Ticketmaster, le plus important site de vente de billets de spectacle en Amérique, aussi propriété de Live Nation, vient de traverser plusieurs crises. En plus d’avoir été sévèrement critiqué pour sa mise en vente ratée des places pour la tournée Eras de Taylor Swift et le recours à la « tarification dynamique », qui gonfle exagérément les prix, selon ses critiques.