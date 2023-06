Québec et Ottawa ajoutent 56 millions au projet d'agrandissement

Les deux ordres de gouvernement, fédéral et provincial, injecteront 56 millions additionnels dans le projet d’agrandissement du Musée d’art contemporain, finançant les travaux à hauteur de 105 millions, a appris La Presse. Une annonce qui permettra à la direction du musée de retourner en appel d’offres avec un budget total de 116,5 millions.

Le projet d’agrandissement du Musée d’art contemporain de Montréal (MAC), en arrêt depuis un an, reprendra vie grâce à l’injection de nouveaux fonds publics. L’annonce sera faite ce vendredi par le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, et le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe.

Le ministère de la Culture et des Communications, qui s’était déjà engagé à investir 30 millions dans ce chantier, augmentera sa mise de 25 millions pour un total de 55 millions. De son côté, Patrimoine canadien, qui avait mis un peu plus de 18 millions sur la table (provenant du fonds Chantiers Canada), ajoute 31 millions (du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada), pour un total de 50 millions.

Pour ce qui est des deniers publics, on parle d’une bonification de 56 millions. Le reste proviendra du secteur privé, comme c’était déjà prévu, grâce à la Fondation du Musée, qui contribuera à hauteur de 11,5 millions. Au total, le budget du projet de transformation du MAC passe donc de 57 millions à 116,5 millions.

Dans un entretien accordé à La Presse il y a quelques mois, le ministre Mathieu Lacombe avait indiqué que le dossier du MAC était prioritaire et qu’il allait s’en occuper « personnellement ». « On ne peut pas se permettre d’avoir une institution muséale aussi importante que le MAC fermée depuis deux ans sans que les travaux ne prennent leur envol », avait-il dit.

Ce nouveau montage financier devrait permettre au MAC de retourner en appel d’offres, probablement à l’automne. Dans un scénario idéal, les travaux pourraient ainsi débuter au printemps 2024. Il faudrait compter 28 mois avant qu’ils ne soient terminés. Six autres mois seraient nécessaires pour rapatrier la collection permanente. Dans ce cas, la réouverture aurait lieu vraisemblablement en 2027.

Les travaux de transformation du MAC visent à doubler la surface d’exposition du musée et à mettre en valeur sa collection permanente. Le but de la réorganisation des espaces intérieurs est aussi d’améliorer l’accessibilité du bâtiment et bien sûr de le moderniser.

Appel d’offres annulé en 2022

Au printemps 2022, le Musée d’art contemporain avait procédé à un appel d’offres avec un budget total de 85,3 millions – son budget de 57 millions avait été bonifié par Québec de 25 millions quelques mois avant grâce à une réserve spéciale provenant du Plan québécois des infrastructures.

Malgré cela, les soumissions reçues dépassaient les prévisions « de plus de 50 % », d’après ce que nous avait dit le directeur général et conservateur en chef du MAC, John Zeppetelli. L’appel d’offres fractionné en 25 lots avait alors été annulé au mois de juin, avant même que l’ensemble des soumissionnaires n’aient pu répondre.

Depuis, le projet a été mis en suspens. La Société québécoise des infrastructures (SQI), qui gère le projet, avait alors indiqué que le MAC, qui est une société d’État, allait devoir « réexaminer les conditions de réalisation du projet ».

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Le directeur général et conservateur en chef du Musée d’art contemporain de Montréal, John Zeppetelli, relancera le processus d’appel d’offres dans les prochains mois.

John Zeppetelli a préféré voir ses bailleurs de fonds institutionnels pour leur demander d’augmenter leur mise, afin de réaliser le projet tel qu’élaboré par le consortium Saucier+Perrotte/GLCRM architectes. Les deux ordres de gouvernement ont finalement répondu favorablement à sa demande.

La décision de quitter la Place des Arts dès le printemps 2021, avant d’achever l’appel d’offres et d’avoir une date de début des travaux, a tout de même soulevé des questions. Le MAC a établi son quartier général temporaire dans un espace beaucoup plus restreint de la Place Ville Marie, qui ne peut évidemment accueillir aucune exposition d’envergure.

Sa collection permanente, entreposée en grande partie au musée même, n’est plus accessible au public non plus. Un moratoire sur l’achat de nouvelles œuvres est également en vigueur.

La version actuelle du projet d’agrandissement du MAC avait été présentée pour la première fois au printemps 2018. Il était doté d’un budget de 44 millions. Mais les travaux, qui devaient débuter en 2019, ont été reportés. Le budget est passé à 57 millions, mais la pandémie a suivi et les reports aussi.