Nous célébrons la fête des mères en fin de semaine. Si vous désirez faire plaisir à maman en lui proposant une sortie, voici quelques suggestions de nos journalistes.

Cuisine ta ville sur la place des Festivals

Pour la deuxième semaine consécutive, la place des Festivals vibre au rythme de la quatrième édition de l’évènement Cuisine ta ville. Le festival, qui, par l’art, souhaite lever le voile sur les enjeux de migration et d’intégration culturelle, propose une foule d’activités gratuites jusqu’à dimanche. Exposition à ciel ouvert, cours de danse, projections de films, prestations musicales, pièces de théâtre, cours de langues autochtones et conférences font partie de la programmation très variée. Sans oublier les populaires « partys de cuisine » lors desquels des invités préparent un plat traditionnel de leur pays d’origine. Véronique Larocque, La Presse Consultez le site de l'événement

L'espace en réalité virtuelle dans le Vieux-Montréal

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Des visiteurs découvrent l'exposition immersive L’infini.

Selon le journaliste Jean Siag, « ce qui a été fait avec L’infini est tout de même époustouflant ». Réalisé par les Studios Félix & Paul et Phi, L’infini est une expérience immersive où le visiteur déambule virtuellement dans la Station spatiale internationale. L’infini est présenté depuis le 3 mai et pour tout l’été dans le Vieux-Montréal, au 2, rue de la Commune Ouest, juste à côté du Centre des sciences. Consultez le site de L'infini

Le rêveur dans son bain au Théâtre du Nouveau Monde

PHOTO YVES RENAUD, FOURNIE PAR LE TNM Normand D’Amour et Cynthia Wu-Maheux

Le rêveur dans son bain est présenté au Théâtre du Nouveau Monde jusqu’au 27 mai. Pour les représentations de cette semaine, il reste de bons billets. La pièce met en vedette Normand D’Amour, Cynthia Wu-Maheux, Sébastien René et Carl Béchard. La mise en scène est assurée par Hugo Bélanger, qui signe également le texte. « Hugo Bélanger propose ici un univers éclaté, ludique et très imagé. Un spectacle qui plaira à un large public. La conceptrice Marie Chantale Vaillancourt a créé plusieurs costumes fort beaux et colorés. Le magnifique décor de Jonas Veroff Bouchard est mis en valeur par la belle lumière de Luc Prairie. Un travail remarquable dans une production qui, sans réinventer la roue, sollicite notre capacité d’émerveillement et notre cœur d’enfant », nous dit le journaliste Luc Boulanger dans sa critique publiée le 5 mai. Consultez le site du TNM

Les photographes de La Presse au musée

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Céline Dion

Du 5 au 14 mai, le travail des photographes de La Presse est mis à l’honneur dans une exposition temporaire présentée au Musée McCord Stewart. Actualités, culture, sports, enjeux internationaux : revivez des moments marquants des dix dernières années à travers l’œil de nos artisans. Sélectionnés par David Boily, directeur photo à La Presse, les clichés ont été signés par plus de 15 photographes. Léa Carrier, La Presse Consultez le site du Musée McCord Stewart

Place au Festival d'histoire de Montréal

PHOTO FOURNIE PAR OLIVIER LAPIERRE

Le Festival d’histoire de Montréal est de retour pour une troisième édition avec une cinquantaine d’activités, pour la plupart gratuites, qui plairont aux petits et aux grands passionnés d’histoire. Expositions, rallyes, spectacles : en plus de diverses activités offertes aux quatre coins de la ville, le festival présente pour la première fois le Salon de l’Histoire, à la Grande Place du Complexe Desjardins. Quand ? Du 12 au 14 mai. Léa Carrier, La Presse Consultez le site du Festival

Lancement festif du Wapikoni mobile

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE La chanteuse atikamek Laura Niquay sera en prestation à l’occasion du lancement annuel du Wapikoni mobile, le 12 mai.

Performance slam de Réal Junior Leblanc et prestation musicale de Laura Niquay, le lancement annuel du Wapikoni mobile promet d’être festif à souhait ce vendredi à 19 h au Cinéma du Musée. Comme l’objectif de la soirée est de mettre en lumière les artistes du collectif, on présentera les 12 courts métrages autochtones réalisés au cours de la dernière année lors des derniers ateliers de création. La cinéaste Manon Barbeau, cofondatrice du Wapikoni, le chef Ghislain Picard et le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit Ian Lafrenière prendront aussi parole au cours de la soirée où seront aussi remis la bourse d’impact de la Fondation de la famille Kenny Tang, le prix de l’implication de la Fabrique culturelle, le prix de la relève Bell Média et le prix du public Bell Média. Pierre-Marc Durivage, La Presse Consultez le site du Wapikoni mobile

Au cinéma : Guardians of the Galaxy vol.3 et Arrête avec tes mensonges

Le troisième volet des Gardiens de la galaxie est le aurevoir de James Gunn aux Studios Marvel, car il s'est joint à DC Studios. Chris Pratt (Peter Quill) Zoe Saldaña (Gamora) Dave Bautista (Drax) Pom Klementieff (Mantis) Bradley Cooper (Rocket) Karen Gillan (Nebula) et Vin Diesel (Groot) reprennent du service, alors qu'ils doivent affronter The High Evolutionary, incarné par Chukwudi Iwuji. « Pour son chant du cygne, le cinéaste s’est donc fait plaisir. Il a convié toute la gang des Gardiens, qui s’est agrandie de film en film, et a invité vieux et nouveaux copains à la fête. Malgré la taille de la distribution, chaque personnage a l’occasion de briller », mentionne le journaliste Pascal LeBlanc dans sa critique publiée le 2 mai. Lisez la critique de Pascal LeBlanc Consultez l’horaire cinéma

