L’actrice américaine Christina Ricci sera de passage en juillet au Palais des congrès dans le cadre du 13e Comiccon de Montréal.

Celle que l’on a notamment vue dans La famille Addams, Wednesday et Yellowjackets figure parmi les invités annoncés pour l’évènement de cet été. D’autres personnalités se joindront à elle, dont l’acteur Stephen Amell (qui jouait dans Arrow), l’acteur de doublage John Dimaggio, le lutteur et médaillé d’or olympique Kurt Angle ainsi que les acteurs Paul Sun-Hyung Lee et Giancarlo Esposito, de la série The Mandalorian. Plusieurs acteurs de la série Smallville seront aussi sur place.

Autre activité à noter : l’Orchestre d’animé de Montréal (OAM), un ensemble de 18 musiciennes et musiciens passionnés de culture populaire japonaise, se produira pour la première fois au Comiccon. Au programme : des pièces classiques de Demon Slayer, Naruto et Dragon Ball Z, notamment.

Le Comiccon de Montréal aura lieu du 14 au 16 juillet au Palais des congrès.