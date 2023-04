Un proche de Yoko Ono et John Lennon écrit ses mémoires

(New York) Elliot Mintz, un proche de John Lennon et Yoko Ono, publiera l’année prochaine ses mémoires, dans lesquelles il parlera de moments en coulisses avec le célèbre couple.

Associated Press

L’éditeur américain Dutton et l’éditeur britannique Transworld ont annoncé l’entente avec Mintz, qui a rencontré Lennon et Ono pour la première fois au début des années 1970 et qui est resté proche d’Ono après le meurtre de Lennon en 1980. Le livre est actuellement sans titre.

Mintz, âgé de 78 ans, a déclaré dans un communiqué qu’il avait attendu 50 ans pour partager ses souvenirs avec le couple.

Il dit que c’est un privilège pour lui de partager son histoire et d’offrir un portrait intime de ses « deux amis les plus chers ».

Elliot Mintz, porte-parole et animateur de radio et de télévision, a travaillé sur divers projets sur le couple Lennon-Ono au fil des ans. Il a notamment animé la série documentaire radio The Lost Lennon Tapes, qui présentait des enregistrements inédits du défunt musicien.

Il a également été porte-parole de nombreuses autres célébrités, de Bob Dylan à Paris Hilton.