Les mondes de la télé et de la radio ont été marqués par le départ de plusieurs figures importantes cette année. Aperçu.

Une légende de la télé prend sa retraite

Une page importante de l’information télévisuelle au Québec s’est tournée le 16 juin, lorsque Pierre Bruneau a présenté son dernier bulletin d’information. Après 46 ans comme chef d’antenne de TVA, le vétéran journaliste a quitté l’antenne les yeux humides et sous une pluie d’hommages. Son départ a déclenché un jeu de chaises musicales au sein du réseau. Sophie Thibault a repris le flambeau à 17 h et 18 h en quittant son poste au TVA Nouvelles de 22 h, lequel est tombé entre les mains de Pierre-Olivier Zappa.

Marc-André Lemieux, La Presse

District 31 : la fin d’un phénomène

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE La fameuse tasse de café que trimballent les sergents-détectives du district 31

C’est le 21 avril que les lumières se sont éteintes pour de bon dans le toujours grouillant poste de police du district 31. Après 716 épisodes d’une demi-heure (répartis sur six saisons), la quotidienne signée Luc Dionne a tiré sa révérence au sommet, avec une finale suivie par plus de 2 millions de personnes. Les téléspectateurs, à peine remis de la mort de Poupou (Sébastien Delorme), ont dû faire leurs adieux à Patrick Bissonnette (Vincent-Guillaume Otis), à Bruno Gagné (Michel Charette) et au ratoureux commandant Chiasson (Gildor Roy). Un véritable phénomène télévisuel ! La vérité : on s’en ennuie encore.

Stéphanie Morin, La Presse

Du changement sur les ondes

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Paul Arcand en studio en 2020

Paul Arcand annonce son départ dans deux ans, Marie-Louise Arsenault met un terme à Plus on est de fous, plus on lit !, Paul Houde perd son micro au 98,5 FM, La soirée est (encore) jeune disparaît pour revenir en formule quotidienne sur ICI Première, Julie Bélanger quitte Rythme FM… Le paysage radiophonique a lui aussi connu plusieurs bouleversements au cours des 12 derniers mois. Un fort vent de renouveau qui n’a toutefois pas bousculé l’ordre établi à Montréal, d’après les sondages Numéris d’automne : le 98,5 FM domine toujours les ondes, avec Arcand en roi et maître.

Marc-André Lemieux, La Presse