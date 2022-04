Trois ans après avoir sorti son premier album solo, consacré à la musique française pour clavecin, Mélisande McNabney vient d’accoucher d’un second opus, cette fois composé de fantaisies germaniques pour clavier du XVIIIe siècle jouées au pianoforte. Un indéniable succès.

Emmanuel Bernier Collaboration spéciale

La jeune femme est pour ainsi dire devenue la « madame pianoforte » du Québec dans les dernières années. C’est elle qui est en quelque sorte titulaire de l’instrument que le Palais Montcalm de Québec a fait construire par le spécialiste états-unien Rodney Regier, instrument qu’elle touche à l’occasion en solo ou au sein des Violons du Roy.

C’est naturellement vers ce même facteur, qui est à l’origine du nouveau joujou récemment inauguré à la salle Bourgie, qu’elle s’est tournée pour avoir son propre pianoforte, inspiré des instruments d’Anton Walter (fin XVIIIe siècle), qu’on entend sur le disque.

Mélisande McNabney organise son programme autour de deux figures importantes de la musique pour clavier de la seconde moitié du siècle des Lumières, soit Carl Philipp Emanuel Bach et Mozart, en regardant un peu vers l’arrière (la Fantaisie chromatique et fugue en ré mineur du père de CPE) et vers l’avant (un Prélude en mi bémol du Bohémien Leopold Koželuch publié en 1798). Comme à l’époque, la musicienne intercale des ponts modulants, de Mozart ou de son propre cru.

Et le jeu est splendide. Contrairement à de trop nombreux collègues, Mme McNabney a très bien saisi le sens du mot « fantaisie », qui est de la même racine que « fantasque ». La fantaisie est le royaume de la liberté, de l’imprévisibilité même.

Dans J. S. Bach, mais aussi dans les immenses Fantaisie en do mineur, K. 475, de Mozart et Fantaisie en fa dièse mineur, Wq. 67, de C. P. E. Bach, elle semble constamment improviser, ce qui est la marque d’un grand musicien. Tout part du cœur pour revenir au cœur.

Et quelles couleurs ! L’introduction de la Fantaisie du fils Bach, qui commence comme une confidence pour ensuite éclater en un riche forte vaut à elle seule le prix du disque.

