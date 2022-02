Le secret

La vérité si je mens ★★★

Elle s’ennuyait ferme dans un train. Alors pour passer le temps, l’autrice et populaire instagrammeuse a décidé d’inviter ses fidèles abonnés (plus de 1 million) à lui envoyer leurs plus « croustillants » secrets. En quelques minutes, les messages ont afflué, tous plus intimes, lourds et remuants les uns que les autres. Une enquête sur le sujet s’imposait.