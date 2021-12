Au cinéma comme dans le monde de la musique, de la littérature, de la danse ou du journalisme, ces personnalités du monde des arts et de la culture nous ont quittés cette année. Voici un aperçu des disparus de 2021. Cette liste est évidemment non exhaustive.

André Duchesne La Presse

Dimitri Eipides (6 janvier, 82 ans)

Cofondateur du Festival du nouveau cinéma avec Claude Chamberlan

Phil Spector (16 janvier, 81 ans)

Producteur musical (The Beatles, The Ronettes) qui a inventé la technique d’enregistrement dite du « mur du son » (wall of sound en anglais). Spector était emprisonné depuis 2009 pour le meurtre de l’actrice Lana Clarkson.

Jean-Pierre Bacri (18 janvier, 69 ans)

PHOTO LOIC VENANCE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Jean-Pierre Bacri en décembre 2015

Grand acteur français reconnu pour ses rôles de bougon et de râleur. Il a entre autres tourné avec Alain Resnais, Agnès Jaoui (avec qui il fut en couple durant 25 ans), Claude Berri, Cédric Klapisch, etc. Aussi scénariste et dramaturge, l’homme né en Algérie a remporté plusieurs prix César pour ses scénarios ainsi que le César du meilleur acteur dans un second rôle pour On connaît la chanson.

Larry King (23 janvier, 87 ans)

PHOTO STR NEW, ARCHIVES REUTERS Larry King – portant ses éternelles bretelles – en entrevue avec Bill Clinton et Al Gore en 1995

Journaliste, acteur et animateur vedette de CNN, Larry King, né Lawrence Harvey Zeiger, a interviewé des milliers de personnalités, dont Bill et Hillary Clinton, Vladimir Poutine, George W. et Laura Bush, Jean Chrétien, Paul McCartney, Bette Davis, Eleanor Roosevelt, Madonna et Frank Sinatra. Sa célèbre émission Larry King Live a duré 25 ans, de 1985 à 2010.

Pierre-Paul Savoie (31 janvier, 66 ans)

Chorégraphe et interprète, il avait fondé en 1989 la compagnie PPS Danse, dont il était le directeur artistique.

Christopher Plummer (5 février, 91 ans)

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Christopher Plummer à Beverly Hills, en 2013

Acteur canadien, né à Toronto et ayant grandi à Montréal, Christopher Plummer a connu une formidable carrière tant au cinéma qu’au théâtre. Il a atteint une immense renommée avec son rôle du capitaine von Trapp dans le long métrage La mélodie du bonheur. Sélectionné trois fois aux Oscars, il a remporté la statuette en 2012 pour le meilleur rôle de soutien dans Beginners, de Mike Mills.

Mary Wilson (8 février, 76 ans)

Chanteuse et cofondatrice du groupe The Supremes (en 1959), dans lequel elle est restée jusqu’à sa dissolution, en 1977.

Berthio (8 février, 93 ans)

De son vrai nom Roland Berthiaume, ce caricaturiste a collaboré durant cinq décennies à des quotidiens et des magazines québécois, dont Le Soleil et le magazine Croc. Lauréat du prix Olivar-Asselin en 1973.

Chick Corea (9 février, 79 ans)

PHOTO ALEXANDER ZEMLIANICHENKO JR, ASSOCIATED PRESS Chick Corea en spectacle à Moscou, en 2017

Légendaire pianiste et claviériste de jazz, Chick Corea fut l’un des premiers explorateurs du style jazz fusion. Le musicien américain, l’un des membres fondateurs du groupe Return to Forever, était aussi un habitué du Festival international de jazz de Montréal.

Larry Flynt (10 février, 78 ans)

Magnat du porno américain, il a fondé le magazine Hustler.

Raymond Lévesque (15 février, 92 ans)

PHOTO JEAN GOUPIL, ARCHIVES LA PRESSE Raymond Lévesque au spectacle de la Saint-Jean-Baptiste sur le mont Royal, à Montréal, en 1976

Auteur-compositeur-interprète, auteur des chansons Quand les hommes vivront d’amour et Bozo les culottes, Raymond Lévesque était un monument de la chanson francophone. Indépendantiste convaincu et artiste polyvalent, il a aussi été acteur, militant, homme de théâtre, poète et auteur. Avec un collectif de chansonniers, il a cofondé la boîte à chansons Chez Bozo, rue Crescent.

Rosine Chouinard-Chauveau (18 février, 28 ans)

Actrice québécoise, fille des comédiens Violette Chauveau et Normand Chouinard, elle avait joué dans le film Catimini, la série 30 vies et au théâtre. En attente d’une opération chirurgicale, elle a été victime du délestage dans le réseau de la santé, ont estimé ses parents.

Bertrand Tavernier (25 mars, 79 ans)

PHOTO MATT SAYLES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le réalisateur Bertrand Tavernier a présenté La princesse de Montpensier à Cannes en 2010.

Cinéaste français, il a notamment réalisé le film La vie et rien d’autre en 1989. Ami de Serge Losique et du Festival des films du monde de Montréal, Tavernier a aussi réalisé notamment L’horloger de Saint-Paul, Coup de torchon, Un dimanche à la campagne et Quai d’Orsay. À sa mort, il était président de l’Institut Lumière, à Lyon. Habitué de Montréal, il a aussi présenté des films au festival Cinemania, notamment dans le cadre d’un hommage à Philippe Noiret en 2007.

Patrick Juvet (1er avril, 70 ans)

Chanteur français connu pour son répertoire disco, dont les chansons I Love America et Où sont les femmes ?

Michel Girouard (9 avril, 76 ans)

Journaliste culturel québécois, Michel Girouard fréquentait le jet-set québécois et international. Il fut l’une des premières personnalités publiques du Québec à afficher ouvertement son homosexualité dès 1972.

Michel Louvain (14 avril, 83 ans)

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Michel Louvain, à l’occasion du lancement d’un album, en octobre 2015

La mort du chanteur de charme ayant fait carrière durant plus de 60 ans a provoqué une immense onde de sympathies au Québec. Travailleur infatigable, très populaire auprès des femmes, jamais plus heureux que sur scène, Michel Louvain a fait chanter des millions de personnes avec ses tubes La dame en bleu, Sylvie ou encore Un certain sourire.

Minou Petrowski (27 avril, 89 ans)

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Minou Petrowski au lancement de son livre Faut pas pleurer pour ça, en 2014

Journaliste culturelle québécoise, autrice, animatrice et grande spécialiste du cinéma. Originaire de France, sa carrière est entre autres associée à l’émission Femme d’aujourd’hui de Radio-Canada, où elle a passé 13 ans et obtenu le prix Judith-Jasmin pour son reportage Les dames de la Rouge. Elle a couvert le Festival de Cannes durant de nombreuses années.

Claude Jasmin (29 avril, 90 ans)

Journaliste et pamphlétaire québécois. Dit l’enfant de Villeray, ce grand amoureux de la langue française et de la littérature québécoise fut romancier, chroniqueur, scénariste, céramiste, marionnettiste et critique d’art. Il fut l’auteur du téléroman La petite patrie diffusé à Radio-Canada et auteur d’une soixantaine d’ouvrages.

Serge Bouchard (11 mai, 73 ans)

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Serge Bouchard en octobre 2019

Anthropologue, essayiste, écrivain et animateur de radio. Serge Bouchard s’est fait connaître et aimé pour son approche très humaniste de sujets variés comprenant les oubliés de l’histoire, les Autochtones, les camionneurs, etc. Auteur notamment des ouvrages Un café avec Marie, Les yeux tristes de mon camion et Ils ont couru l’Amérique.

Jacques Lacoursière (1er juin, 89 ans)

Historien et grand vulgarisateur de l’histoire du Québec, il est l’auteur de nombreux ouvrages et d’une série télévisée, Épopée en Amérique, avec Gilles Carle.

Naïm Kattan, (2 juillet, 92 ans)

Écrivain québécois, francophile et auteur de nombreux romans, nouvelles et essais tels qu'Adieu, Babylone, Farida et Le sable de l’île. D’origine irakienne, il a reçu de nombreux honneurs au cours de sa carrière, dont le prix Québec-Paris pour Le réel et le théâtral ainsi que le prix Athanase-David pour l’ensemble de son œuvre.

Henri Vernes (25 juillet, 102 ans)

Écrivain d’origine belge, il est le père de l’aventurier et justicier Bob Morane. Henri Vernes fut l’auteur de 230 romans d’aventures au cours de sa longue carrière.

Rock Demers (17 août, 87 ans)

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le producteur Rock Demers au lancement du livre Contes pour tous en 2014

Producteur de cinéma, il est le fondateur des productions La Fête et père des Contes pour tous, série de 24 films familiaux, dont La guerre des tuques, Opération beurre de pinottes et Bach et Bottine. En 1962, il fut l’un des membres fondateurs de ce qui allait devenir la Cinémathèque québécoise, dont il fut président du conseil d’administration au début des années 1980.

Charlie Watts (24 août, 80 ans)

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Charlie Watts avec les Rolling Stones au Rose Bowl, à Pasadena, le 22 août 2019

Batteur du groupe The Rolling Stones de 1963 jusqu’à la fin de sa vie. Taciturne et tranquille, Charlie Watts était connu pour ses manières affables et sa grande classe, peu importe à qui il s’adressait. Il avait un grand talent pour le dessin et élevait des chevaux pur-sang arabes avec sa femme. Parallèlement aux Rolling Stones, Watts avait réalisé plusieurs projets d’albums, en solo ou avec son quintette.

Ed Asner (29 août, 91 ans)

Grand acteur américain dont la carrière s’est étendue sur six décennies, Asner était surtout connu pour son rôle de Lou Grant dans la télésérie The Mary Tyler Moore Show.

Jean-Paul Belmondo (6 septembre, 88 ans)

PHOTO VALERY HACHE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Jean-Paul Belmondo à Cannes en 2011

Acteur français, producteur et directeur de théâtre. Au cinéma, Belmondo a joué dans des dizaines de films, dont plusieurs avec son ami Alain Delon. Il a tourné avec Claude Chabrol, Claude Sautet, Jean-Luc Godard (À bout de souffle), Jean-Pierre Melville, Marcel Ophüls, Louis Malle, François Truffaut et Claude Lelouch. En 1985, il est la vedette du film Hold-up, d’Alexandre Arcady, tourné à Montréal, aux côtés notamment de Jean-Pierre Marielle, Kim Cattrall et plusieurs acteurs québécois, dont Georges Carrère, Yvan Ponton, Guy Provost et Guillaume Lemay-Thivierge.

Michel Garneau (13 septembre, 82 ans)

Poète québécois, Garneau a aussi écrit plusieurs pièces de théâtre. La pièce Quatre à quatre (1973) fut l’une de ses œuvres majeures. Durant sa carrière, il a remporté de nombreux prix.

Norm Macdonald (14 septembre, 61 ans)

Acteur et humoriste canadien né à Québec ayant fait carrière aux États-Unis, Macdonald était reconnu pour son travail à l’émission Saturday Night Live.

Andrée Boucher (30 septembre, 83 ans)

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Andrée Boucher en novembre 2015

Comédienne québécoise, Andrée Boucher était la dernière des quatre Dames de cœur encore en vie. À la télé, on l’a vue aussi dans La part des anges et Les belles histoires des pays d’en haut. Elle fut aussi conférencière et autrice. Malade, elle a mis fin à ses jours, a révélé son conjoint, Jean-Pierre Bélanger.

Michel Robidoux (31 octobre, 78 ans)

Musicien québécois, il a travaillé avec de nombreux artistes québécois et est reconnu pour son association avec l’émission jeunesse Passe-Partout.

Rita Letendre (20 novembre, 93 ans)

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE La peintre Rita Letendre à la Galerie Simon Blais, à Montréal

Peintre d’origine québécoise et abénakise. Ayant fréquenté l’École des beaux-arts de Montréal à la fin des années 1940, Rita Letendre a amorcé sa carrière avec les automatistes. Surnommée peintre de la lumière, elle était reconnue pour ses grandes murales traversées de faisceaux colorés. Sa carrière a été jalonnée de nombreuses récompenses, dont le prix du Gouverneur général en arts visuels et arts médiatiques.

Stephen Sondheim (26 novembre, 91 ans)

Auteur de la musique de nombreuses comédies musicales présentées à Broadway, dont West Side Story. Il avait remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale en 1991 avec Sooner or Later (Dick Tracy).

Marie-Claire Blais (30 novembre, 82 ans)

Écrivaine québécoise, elle a remporté le prix Médicis pour son roman Une saison dans la vie d’Emmanuel en 1966. Au cours d’une carrière de plus de 60 ans, Marie-Claire Blais a fait sa marque non seulement avec ses romans, mais également avec ses pièces théâtrales et radiophoniques, sa poésie et ses essais. Elle a remporté de nombreux prix, et ses romans ont été traduits en de nombreuses langues. Son cycle romanesque Soifs (1995-2018) comprend 10 volumes.

Abla Farhoud (1er décembre, 76 ans)

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE L’autrice Abla Farhoud

Écrivaine québécoise d’origine libanaise. Autrice de plusieurs romans (Le bonheur a la queue glissante, prix littéraire France-Québec en 1999), de pièces de théâtre (Les filles du 5-10-15 ¢) et d’autres écrits, Abla Farhoud avait inscrit les femmes au cœur de son œuvre littéraire.

Anne Rice (11 décembre, 80 ans)

PHOTO DIMA GAVRYSH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Anne Rice en avril 2016

Autrice américaine bien connue pour ses romans fantastiques, dont Entretien avec un vampire, porté à l’écran avec Tom Cruise et Brad Pitt.

Renée Martel (18 décembre, 74 ans)

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La chanteuse Renée Martel

La chanteuse québécoise, surnommée la reine du country ou la cow-girl dorée, a connu une carrière de 65 ans dans le monde de la chanson et du spectacle au Québec. Celle dont tout le monde se souvient pour son succès Un amour qui ne veut pas mourir a amorcé sa carrière à 5 ans, auprès de ses parents, Marcel Martel et Noëlla Therrien. Malgré de nombreux moments très douloureux dans sa vie, Renée Martel aura travaillé ardemment jusqu’au bout. En octobre dernier, elle a lancé l’album Contre vents et marées avec Paul Daraîche et planifiait une tournée le printemps prochain.

Gérard Poirier (19 décembre, 91 ans)

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE L’acteur Gérard Poirier

Comédien québécois, Gérard Poirier a connu une longue carrière au théâtre et à la télévision. Considéré de tous comme un gentilhomme, il s’est entre autres fait connaître pour ses rôles de Tancrède dans la série Le parc des Braves, du notaire Cyprien Fournier dans Le temps d’une paix et pour sa participation étroite à la croissance du Théâtre du Rideau Vert. M. Poirier a aussi incarné le rôle-titre dans Henry, court métrage de Yan England, finaliste à la soirée des Oscars en 2013.

Jean-Marc Vallée (25 décembre, 58 ans)

Le cinéaste a quitté le plateau alors que le scénario était inachevé. Le géant du septième art québécois, rapidement adopté par Hollywood, est mort subitement le jour de Noël. Le réalisateur laisse une œuvre pérenne : C.R.A.Z.Y, Café de Flore, Big Little Lies ou encore Dallas Buyers Club, nommé en 2014 pour l’Oscar du meilleur film. Des collaborateurs d’ici et du monde entier, consternés, ont salué l’« humanité » et le « génie créatif » de Jean-Marc Vallée, père de deux enfants.