« D’habitude, je suis vraiment au courant de tout. Là, je suis un peu dans le néant. Je sais qu’il y a des projets retardés. Qu’est-ce qui va revenir ? J’ai besoin d’un tour d’horizon. » Ce constat d’Alex Beausoleil, lectrice de La Presse qui a participé à une de nos tables rondes, est sans doute partagé par plus d’un consommateur culturel. D’où cette sélection d’incontournables de la rentrée.

Le retour des Francos

La 32e édition des Francos de Montréal se tiendra du 9 au 12 septembre. Un retour devant public, sur la place des Festivals et au parterre symphonique, qui sera conjugué à un volet numérique. Pour cette édition certes plus petite, mais somme toute d’envergure, Klô Pelgag, Cœur de pirate, Bleu Jeans Bleu et Marie-Mai figurent en tête d’affiche. Sont également attendus pendant les quatre soirées de festivités : Élage Diouf, Clay & Friends, Alaclair Ensemble, Sarahmée, LaF, P’tit Belliveau, Calamine et beaucoup d’autres. Plusieurs concerts à l’extérieur affichent déjà complet. Il faut réserver sa place.

Marissa Groguhé, La Presse

Un festival de jazz repensé

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Daniel Lanois est l’une des têtes d’affiche du Festival international de jazz cette année.

Tout comme les Francos, le Festival international de jazz de Montréal reprendra ses quartiers autour de la Place des Arts. Sans ressembler aux éditions grandioses habituellement présentées, cette version du Jazz accueillera tout de même, du 15 au 19 septembre, de grandes pointures de la musique, de Daniel Lanois à François Bourassa en passant par Ranee Lee. Le jazz, le folk, le blues, le rock et même le R & B seront à l’honneur, grâce à des invités comme Steve Hill, MISC, Beyries, Shay Lia, Basia Bula et Charlotte Day Wilson.

Marissa Groguhé, La Presse

Manuel de la vie sauvage sur les planches

PHOTO FOURNIE PAR DUCEPPE Emmanuelle Lussier Martinez incarnera la jeune multimillionnaire Cindy Bérard dans Manuel de la vie sauvage.

À la tête d’une influente start-up technologique, la jeune multimillionnaire québécoise Cindy Bérard n’a de cesse de tester l’élasticité de son sens éthique alors qu’elle grimpe les échelons vers la prospérité. Jusqu’où peut-on aller pour atteindre la gloire tant espérée ? L’adaptation pour les planches du roman à succès sorti en 2018 est signée par Jean-Philippe Baril-Guérard lui-même. Sept acteurs, dirigés par Jean-Simon Traversy, partageront la scène de chez Duceppe, dont Emmanuelle Lussier Martinez dans le rôle principal. Un spectacle qui s’annonce satirique à souhait, à mi-chemin entre conférence de motivation et fiction. Du 8 septembre au 9 octobre.

Stéphanie Morin, La Presse

Courville, nouvelle création de Robert Lepage

PHOTO ELIAS DJEMIL, FOURNIE PAR LE DIAMANT La nouvelle création de Robert Lepage sera présentée à Québec à partir du 19 septembre.

La plus récente création de Robert Lepage et Ex Machina sera présentée en première mondiale dès la mi-septembre au Diamant, à Québec. S’inspirant de la technique ancestrale japonaise du bunraku, Robert Lepage a choisi de s’entourer de marionnettes géantes pour raconter l’histoire de Simon, un adolescent de 17 ans qui s’éveille à la sexualité dans le Québec du milieu des années 1970. Un spectacle que le prolifique concepteur, metteur en scène et interprète qualifie de « très poétique ». Du 19 septembre au 10 octobre.

Stéphanie Morin, La Presse

Pop Montréal partout !

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Pierre Arthur

Pour célébrer son 20e anniversaire, du 22 au 26 septembre, Pop Montréal investira de nouveau plusieurs salles de la métropole afin d’y déployer sa programmation. Safia Nolin, Backxwash, Suuns, Chiiild, Marie-Pierre Arthur, Soccer Mommy, Malika Tirolien, Comment Debord, Janette King, Vanille… Comme à son habitude, Pop Montréal prévoit une édition variée, entre les découvertes et les artistes plus établis, entre les plus petits spectacles et ceux destinés à un plus large public. L’Astral, la Sala Rossa, L’Entrepôt 77, le Rialto, l’Ursa et l’Ausgang Plaza seront le théâtre de ce 20e Pop Montréal.

Marissa Groguhé, La Presse

Théodore Pellerin et Michel Marc Bouchard au TNM

PHOTO JEAN-FRANÇOIS GRATTON, FOURNIE PAR LE TNM Théodore Pellerin fait partie de la distribution de la création Embrasse.

Le dramaturge Michel Marc Bouchard s’installe au TNM cet automne avec une toute nouvelle création, campée cette fois dans l’univers de la mode. Théodore Pellerin, qu’on a très peu vu au théâtre, fera une entrée remarquée dans le rôle d’Hugo, un jeune homme qui rêve de haute couture (et de Yves Saint Laurent !) au milieu des tissus de la boutique maternelle. Anne-Marie Cadieux incarnera cette mère mystérieuse, porteuse d’un secret. Alice Pascual, Anglesh Major et Yves Jacques (dans le rôle du célèbre couturier) complètent la distribution. Eda Holmes, directrice artistique du Théâtre Centaur, se chargera de la mise en scène. Du 21 septembre au 16 octobre.

Stéphanie Morin, La Presse

Quand on aime, on a toujours 20 ans, à la PdA

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LAPRESSE Clémence DesRochers partagera la scène avec ses amis Yvon Deschamps, Louise Latraverse et Jean-Pierre-Ferland le 21 septembre pour célébrer la chanson québécoise.

Yvon Deschamps, Clémence DesRochers, Louise Latraverse et Jean-Pierre Ferland : ces grandes voix de la chanson québécoise se réunissent à l’occasion du spectacle Quand on aime, on a toujours 20 ans. Cette rencontre aura d’abord lieu le 21 septembre, à la salle Wilfrid-Pelletier. Une webdiffusion sera offerte au mois de novembre. Quand on aime, on a toujours 20 ans, intitulé d’après la mythique pièce de Jean-Pierre Ferland, proposera un voyage à travers six décennies de chanson, que ces quatre voix ont traversées et façonnées.

Marissa Groguhé, La Presse

Le FIL revient en force

PHOTO HUGO B. LEFORT, FOURNIE PAR LE FIL Macha Limonchik et Steve Gagnon tiennent les rôles de Maria Casarès et d’Albert Camus dans Je t’écris au milieu d’un bel orage, présenté au FIL.

Le FIL revient en force cet automne avec quelque 50 manifestations littéraires présentées en salle, en ligne et à l’extérieur. Dans le lot, notons le spectacle-hommage à l’anthropologue et écrivain Serge Bouchard, disparu en mai dernier. Plusieurs spectacles littéraires sont aussi au programme, dont Je t’écris au milieu d’un bel orage, inspiré de la correspondance entre Albert Camus et Maria Casarès. Brigitte Haentjens et son complice Sébastien Ricard s’attaquent quant à eux à la poésie torturée de Georg Trakl dans Rêve et folie. Bref, une programmation foisonnante qui célèbre la littérature sous toutes ses coutures. Du 24 septembre au 3 octobre.

Stéphanie Morin, La Presse

Momenta, Biennale de l’image

PHOTO FOURNIE PAR OCCURENCE Image tirée de la vidéo Becoming Alluvium, de l’artiste Thao Nguyen Phan qui exposera à la galerie Occurence dans le cadre de Momenta.

Momenta, Biennale de l’image – un des évènements majeurs de la scène photographique internationale – est de retour à Montréal pour sa 17e édition, du 8 septembre au 24 octobre. Réalisée sous le commissariat de la conservatrice européenne Stefanie Hessler, l’édition intitulée Quand la nature ressent rassemblera 51 artistes de 24 pays, avec 15 expos, notamment un jardin extérieur développé par des artistes autochtones et un parcours en réalité augmentée dans l’espace public.

Éric Clément, La Presse

MBAM : Combien de temps faut-il pour qu’une voix atteigne l’autre ?

PHOTO FOURNIE PAR LE MBAM Saint Matthieu et l’Ange, 1656, Barent Fabritius (Pays-Bas, 1624-1673), huile sur toile, 76,9 x 63,9 cm. Collection MBAM. Don de Renata et Michal Hornstein en l’honneur de Frederik J. Duparc.

Le Musée des beaux-arts de Montréal commence en douceur la nouvelle saison culturelle avec une exposition d’œuvres de sa collection, notamment de nouvelles acquisitions, et d’œuvres prêtées. Combien de temps faut-il pour qu’une voix atteigne l’autre ? est une exposition qui exploite « le thème de la voix humaine dans ses registres physiques et métaphoriques en évoquant, à travers l’art, les liens profonds qui nous unissent ». L’expo sera proposée du 11 septembre au 13 février.

Éric Clément, La Presse

Larry Achiampong à Phi

PHOTO FOURNIE PAR PHI Reliquary Conceptual Imagery # 5, 2020, Larry Achiampong. Illustration par Wumi Olaosebikan. © Larry Achiampong/SOCAN (2021). Avec l’aimable permission de l’artiste et de Copperfield, Londres.

La Fondation Phi marque encore des points en présentant la première expo individuelle en Amérique de l’artiste et réalisateur britannique d’origine ghanéenne Larry Achiampong. Les œuvres du Londonien abordent les notions de race, de classe sociale, d’histoire et de technologie à travers son expérience et ses racines, et ce, au moyen d’images en mouvement, d’installations, de collages photographiques ou encore de témoignages oraux. Une expo à ne pas rater.

Éric Clément, La Presse

La rentrée de l’Orchestre métropolitain

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Le chef de l’OM, Yannick Nézet-Séguin

L’Orchestre métropolitain lance sa saison en salle le 30 septembre à la Maison symphonique en plongeant dans l’œuvre de la compositrice anichinabée Barbara Assiginaak, alors que l’orchestre interprétera sa pièce Eko-Bmijwang – Aussi longtemps que la rivière coule sous la direction de Yannick Nézet-Séguin. Aussi au menu de cette soirée, la Symphonie no 1 de la compositrice américaine Florence Price, ainsi que le Concerto pour piano en sol majeur de Ravel, avec comme soliste l’inestimable Hélène Grimaud.

Josée Lapointe, La Presse