Littérature

Enfant de salaud

La trahison du père ★★★★

Après Profession du père en 2015, on aurait pu penser que Sorj Chalandon avait tout raconté sur son père dur et violent à la mythomanie terrifiante. Mais l’auteur des romans Retour à Killybegs et Quatrième mur n’était pas allé au bout de l’histoire de ce menteur et manipulateur compulsif, qu’il met à jour dans Enfant de salaud, livre troublant aux échos bien contemporains.