L’historien et auteur québécois Jacques Lacoursière est décédé dans la nuit de lundi à mardi à Québec, des suites de troubles cognitifs sévères, à l’âge de 89 ans.

Luc Boulanger

La Presse

Son fils François Lacoursière a confirmé la nouvelle à La Presse mardi matin.

Expert et vulgarisateur de l’histoire du Québec, Jacques Lacoursière a connu une carrière exemplaire au parcours atypique (il était autodidacte). Il a publié plusieurs ouvrages et a été récompensé de plusieurs prix, distinctions et doctorats honorifiques. Il a beaucoup collaboré avec son ami Denis Vaugeois, entre autres en publiant les cinq volumes de Histoire populaire du Québec, un succès de librairie avec environ 150 000 exemplaires vendus.

L’historien Éric Bédard, qui a travaillé avec Lacoursière sur plusieurs émissions, nous dit qu’il était « un homme courtois, généreux, et très aimé du public ». Un mentor ? « Absolument ! Jacques Lacoursière a allumé ma flamme. Il a toujours rendu l’histoire du Québec la plus accessible possible. Jacques a toujours été fidèle à l’histoire-récit, au lieu de voir sa matière comme une science sociale, avec une problématique. Il n’était jamais dans la polémique. Il prônait une histoire rassembleuse, généreuse. En évitant la confrontation. Ce qui est une belle et rare qualité de nos jours », témoigne M. Bédard.

« À la radio, à la télévision, dans les journaux et sur le Web, les historiens sont plus nombreux que jamais à avoir investi le domaine de la vulgarisation historique. Mais pendant longtemps […] ce n’était pas prestigieux, voire mal vu, pour un professeur de faire de l’histoire grand public. Jacques Lacoursière avait compris, lui, que l’éducation historique pouvait passer non seulement par les universités, mais aussi par les médias et par des ouvrages de vulgarisation », a écrit sur Facebook Myriam Wojcik, historienne et animatrice de l’émission Kébec.