C2 montréal fêtera son 10e anniversaire à l’automne, a appris La Presse. L’évènement – qui veut favoriser la créativité en affaires – aura lieu en octobre à la fois en personne et en ligne.

Émilie Côté

La Presse

« Ce sera une année de transition, mais on promet que ce sera le meilleur des deux mondes », indique Jacques-André Dupont, président de C2 International, qui produit C2 montréal.

C2 montréal aura lieu en deux temps, soit du 19 au 21 et du 26 au 28 octobre. Jacques-André Dupont espère pouvoir recevoir des délégués internationaux, mais il souhaite tout autant réunir des entrepreneurs et créatifs d’ici.

Pour l’instant, le volet de l’évènement en présentiel (dont les dates ne sont pas déterminées) est limité aux gens qui avaient acheté un laissez-passer en 2020. Mais selon l’évolution des mesures sanitaires, d’autres places pourraient s’ajouter.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE C2 MONTRÉAL Jacques-André Dupont, président de C2 International, qui produit C2 montréal

Nous avons plusieurs plans et options pour le site. Jacques-André Dupont, président de C2 International

Rien ne peut être annoncé pour l’instant.

En 2019, l’évènement – qui a habituellement lieu à la fin du mois de mai – avait attiré plus de 8000 participants d’une cinquantaine de pays. Il avait eu lieu pour la première fois dans les studios de MTL Grandé, alors que son ancien quartier général était l’Arsenal.

L’automne dernier, C2 montréal a eu lieu de façon 100 % virtuelle. Gwyneth Paltrow et Jane Fonda comptaient parmi les conférenciers de marque.

Jacques-André Dupont précise que son équipe est en train de bâtir la programmation pour 2021, mais aucun nom ne peut être dévoilé pour l’instant.

Il peut néanmoins annoncer le thème, qui sera « (Re) » pour « (Re)connecter, (Ré)unir, (Re)penser, (Ré)imaginer et (Re)nouveler ». « C’est une année de rebond », dit Jacques-André Dupont

Chose certaine, la dernière tenue en ligne de C2 montréal a permis à son équipe de voir à quel point l’évènement peut rayonner au-delà de son lieu physique et pour plus de gens que les seuls participants.

Dans une perspective qui se veut « moins élitiste », C2 montréal va par ailleurs lancer une initiative qui lui permettra de rejoindre un plus grand nombre de femmes, d’étudiants et de membres des communautés BIPOC (qui désignent les personnes autochtones, noires et de couleur) et LGBTQ2S+(lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, en questionnement et bispirituels).

À C2 montréal, ce qui me fascine, c’est le nombre de battements d’ailes de papillons qu’il y a en trois jours. Le nombre de personnes qui font des partenariats, qui se trouvent un job ou du financement. Je veux qu’on puisse le faire pour une communauté plus large. Jacques-André Dupont, président de C2 International

Jacques-André Dupont est président de C2 International (qui produit C2 montréal) depuis février 2020. Avant, il était le grand patron de l’Équipe Spectra (Festival international de jazz, Francos de Montréal).

À son entrée en poste le 3 mars 2020, il a été plongé en pleine gestion de crise avec la pandémie qui s’annonçait.

« Nous avons encore un pied dans la gestion de crise, mais on prépare sa sortie et on pense déjà à 2022. »