Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Éric Clément

La Presse

Stéphanie Morin

La Presse

André Duchesne

La Presse

Charles-Éric Blais-Poulin

La Presse

Marie Allard

La Presse

Josée Lapointe

La Presse

Sur le web : cours gratuit sur les femmes artistes

L’association de la Galerie de l’UQAM et du Centre Pompidou, à Paris, permet d’avoir accès à un cours en ligne gratuit sur les femmes artistes du XXe et du XXIe siècle. Le cours d’art moderne et d’art contemporain Elles font l’art est constitué de vidéos, de jeux-questionnaires et d’activités, le tout présenté en cinq séquences accessibles jusqu’au 25 juin. Thérèse St-Gelais, professeure en histoire de l’art à l’UQAM, spécialiste du genre et du féminisme, est l’une des trois membres de l’équipe pédagogique.

> Pour s’inscrire

Sur le web : quand La mouette devient Cr#%# d’oiseau cave

PHOTO JULIE RIVARD, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU THÉÂTRE DE LA MARÉE HAUTE Danielle Proulx et Robert Lalonde dans Cr#%# d’oiseau cave

Adaptation ludique et impertinente du classique de Tchekhov La mouette, la pièce Cr#%# d’oiseau cave se déplace au XXIe siècle, à l’ère des médias sociaux. Nina, Macha, Trigorine et les autres reprennent vie pour remettre en question, encore et toujours, le sens de l’art et notre rapport au vedettariat. La maison de la culture Janine-Sutto, en collaboration avec le Théâtre de la Marée haute, présente, du 6 au 10 février, une captation gratuite de cette pièce d’Aaron Posner, mise en scène par Michel-Maxime Legault, avec notamment Danielle Proulx, Robert Lalonde et Sasha Samar.

> Consultez la page Facebook de la maison de la culture Janine-Sutto

Sur nos écrans : La face cachée de la lune en direct

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Robert Lepage sur scène dans La face cachée de la lune

Ce samedi, Télé-Québec convie les téléspectateurs à un évènement hors de l’ordinaire que la chaîne qualifie même d’historique. La pièce de théâtre La face cachée de la lune, de Robert Lepage, sera en effet diffusée en direct depuis la scène du Diamant à Québec. Pour cette occasion, Robert Lepage et Yves Jacques seront sur la scène afin de présenter une version inédite de cette pièce qui, en 2020, a célébré ses 20 ans de création. Les deux acteurs incarneront pour l’occasion ces deux frères, Philippe et André, qui vivent chacun à leur façon la mort de leur mère. Normalement, la pièce est jouée en solo, MM. Lepage ou Jacques incarnant les deux personnages. Samedi à 20 h et rediffusion dimanche à 20 h 30.

> Consultez le site de Télé-Québec

Sur le web : une tournée virtuelle pour Tom

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’ÉVÈNEMENT Éric Goulet, Alexis Martin et Brigitte Saint-Aubin

Joyeuse nouvelle que cette mouture virtuelle du spectacle Tom, après une trop courte présence en salle, où nous étions, en 2019. Tom comme dans Tom Waits, iconoclaste chanteur californien ici célébré par une rencontre ambitieuse entre la musique et le cinéma. Sur scène : les multiinstrumentistes et interprètes Brigitte Saint-Aubin, Éric Goulet et Alexis Martin, appliqués à défendre des bijoux comme Tango Til They’re Sore. Au même moment, à l’écran : 15 courts métrages en noir et blanc inspirés par l’univers de Jim Jarmusch, avec ses motels de bord de route et ses personnages biscornus. Le concert, d’abord présenté en direct du Théâtre des Deux Rives ce jeudi à 19 h 35 — le temps de se débrancher de District 31 —, pourra être revu à souhait pendant la semaine suivante. Une tournée régionale (virtuelle) suivra.

> Consultez le site du spectacle

Sur le web : concert multimédia pour enfants Fred Solo

PHOTO FOURNIE PAR KARINE COUSINEAU, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE OUTREMONT Le Théâtre Outremont propose un spectacle virtuel en matinée, dimanche 7 février : Fred Solo.

Le trompettiste Frédéric Demers propose un spectacle pour enfants de 6 à 12 ans, Fred Solo. Présenté par le Théâtre Outremont, ce concert multimédia virtuel initie les jeunes aux instruments de la famille des cuivres. C’est offert en direct, le dimanche 7 février à 11 h, et en rediffusion du 8 au 21 février. Le prix ? 10 $ taxes incluses, pour toute la famille. Frédéric Demers promet une performance « entre trompettes, technologies et humour ».

> Consultez le site de l’Outremont

Sur le web : rétro Michel Brault sur Tënk

PHOTO TIRÉE D’IMDB Entre la mer et l’eau douce met en vedette Claude Gauthier et Geneviève Bujold.

La plateforme Tënk, consacrée au cinéma documentaire, propose à partir de vendredi une rétrospective consacrée à Michel Brault où elle fait un détour par la fiction. Sous le titre Fragment Michel Brault, les quatre films à l’affiche seront Entre la mer et l’eau douce, Le temps perdu, Les enfants de Néant et Geneviève. Trois de ces titres sont des fictions et chez Tënk, on justifie cette incursion par le fait que chez Brault, l’énergie de la fiction s’inspire de « la liberté du documentaire » et fait « la part belle à l’improvisation ». Les enfants de Néant (1968) est par ailleurs un documentaire tourné dans le village de Néant-sur-Yvel, en Bretagne, où un paysan doit quitter sa terre pour aller travailler en usine.

> Consultez le site de Tënk

Sur le web : néo-classique au Palais Montcalm

PHOTO YAN DOUBLET, ARCHIVES LE SOLEIL Louis-Étienne Santais

Si vous aimez Alexandra Stréliski et Jean-Michel Blais, cette captation est pour vous. Deux excellents nouveaux venus dans le monde de la musique néo-classique, Tambour (de son vrai nom Simon Leoza, compositeur pour le cinéma et le théâtre) et Louis-Étienne Santais, qu’on connaît pour son travail au sein de Fjord et Ghostly Kisses, présenteront un programme double à partir du Palais Montcalm, à Québec. Tous deux seront accompagnés par des ensembles de musiciens, question de créer une ambiance planante et encore plus enveloppante. Le 4 février à 20 h.

> Consultez le site du Palais Montcalm

Sur le web : Karina Gauvin et Luc Beauséjour en récital

PHOTO MICHAEL SLOBODIAN, FOURNIE PAR LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL Karina Gauvin

À partir de la magnifique salle Bourgie, du Musée des beaux-arts de Montréal, la soprano Karina Gauvin et le claveciniste Luc Beauséjour présenteront un récital consacré à la musique baroque. Les deux complices seront aussi accompagnés de Grégoire Jeay à la flûte traversière et Amanda Keesmaat au violoncelle. Au programme : des extraits du Petit livre d’Anna Magdalena Bach, que Johann Sebastian Bach a compilé pour sa femme avec d’autres membres de sa famille. Le tout sera complété par des arias de Handel. Le 3 février à 19 h 30, puis sur demande jusqu’au 17 février.

> Consultez le site du Musée des beaux-arts de Montréal