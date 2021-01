L’ancien footballeur et auteur Lilian Thuram, l’humoriste Boucar Diouf, la chorégraphe Rhodnie Désir ainsi que les rappeurs Sarahmée et Webster feront partie des têtes d’affiche du 10e festival Fondu au Noir.

Charles-Éric Blais-Poulin

La Presse

Du 17 au 21 février, l’évènement créé par la Fondation Fabienne Colas dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs soulignera son anniversaire avec « une édition spéciale 100 % en ligne et 100 % gratuite. »

Au total, ce sont 51 invités et artistes qui participeront à des concerts, à des panels et à de grandes entrevues. Une majorité de femmes seront à l’honneur, se réjouissent les organisateurs. En plus de Rhodnie Désir, invitée d’honneur au côté de Lilian Thuram — champion de la Coupe du monde 1998 et auteur de La pensée blanche — et de Boucar Diouf, les musiciennes Dawn Tyler Watson, Lorraine Klaasen et Senaya répondront présents.

L’actrice et femme d’affaires Fabienne Colas, présidente-fondatrice du festival, a vanté une « édition époustouflante » qui dépassait « toutes les attentes » en pleine pandémie de COVID-19.

