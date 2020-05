Une table de concertation régionale a été mise sur pied par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) afin de soutenir le milieu de la culture et de planifier la sortie de la crise. Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny, en assure la présidence.

Alexandre Vigneault

La Presse

« Déjà vulnérable en temps normal, le milieu artistique et culturel pourra profiter d’une vision métropolitaine pour trouver des voies de sortie à la crise et retrouver le dynamisme qui le caractérise et qui contribue à faire rayonner le Grand Montréal », souligne Mme Deschamps dans un communiqué diffusé jeudi, peu après la première rencontre virtuelle d’orientation, comprend-on.

La table de concertation de la CMM s’est donné comme mandat de documenter la réalité du secteur de la culture dans le contexte de la pandémie et de « recommander des mesures d’urgence supplémentaires et complémentaires à celles déjà mises en place ». L’objectif est d’en arriver à un plan d’action métropolitain.

La CMM, qui regroupe 82 municipalités et une population de 4 millions de personnes, juge que la culture est un « secteur clé » pour l’attractivité du Grand Montréal. Valérie Beaulieu de Culture Montréal, Frank Michel du Théâtre de la Ville (Longueuil), Claude de Grandpré du Théâtre Hector-Charland (L’Assomption) et un représentant du gouvernement du Québec siégeront notamment à cette table de concertation.