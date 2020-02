La Nuit blanche, c’est ce samedi. Et cette année encore, les noctambules n’auront pas de mal à trouver des activités pour égayer leur nuit. Petit tour d’horizon de ce qui se passera en ville.

Musique

La Nuit blanche propose plusieurs rendez-vous pour les amateurs de musique. Le spectacle (payant) de l’excellente rappeuse et chanteuse 070 Shake affiche complet à L’Astral, mais le combat de DJ qui suit est gratuit. Il opposera RapMommies à Eddy King, qui nous montrera de quel bois il se chauffe derrière les platines. À l’extérieur, sur la place des Festivals, il y aura des prestations des DJ Tokimonsta et Whipped Cream à partir de 23 h. Poirier revient au Club Soda avec sa soirée Karnival. À l’Upstairs, le Guillaume Martineau Quartet pigera dans le répertoire de Radiohead. Il y aura aussi une soirée lyrique et immersion sous le dôme sonore du Cœur des sciences à l’UQAM.

— Émilie Côté, La Presse

Danse

PHOTO TIRÉE DU SITE DE BOUGE ANYWAY La soirée Bouge Anyway permettra de voir s’affronter 12 danseurs contemporains et urbains.

Les occasions sont multiples dans le cadre de la Nuit blanche de danser jusqu’aux petites heures ou de voir des spectacles qui sortent des sentiers battus. À la Place des Arts, le Centre de création O Vertigo organise l’événement Short & Sweet Recyclé XXL, où quelque 40 artistes présenteront des chorégraphies de leur cru, recyclées en mini-pièces de trois minutes (dès 22 h). À l’Édifice Wilder, la formule renouvelée de Bouge Anyway permettra de voir s’affronter 12 danseurs contemporains et urbains (dès 21 h). Envie de vous initier au tango ? Studio Tango Montréal offrira des cours d’introduction d’une heure (à 20 h 30, 22 h ou 23 h 30) avant que la salle se transforme en piste de danse.

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Cinéma

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Judy Garland dans Le magicien d’Oz

Sept événements seront présentés au cours de la Nuit blanche sous le volet Cinéma. Ainsi, au Café Cléopâtre du boulevard Saint-Laurent, le festival SPASM revient avec sa célèbre nuit de l’horreur et de spectacles de drag queens, de 19 h à 3 h. Pour quelque chose de plus classique, rendez-vous, à deux pas de là, chez Artexte, pour la projection du film Le magicien d’Oz. En français à 19 h et 23 h, et en anglais à 21 h pour cet évènement gratuit avec boissons et popcorn. Pendant ce temps, l’Outremont offrira une projection gratuite et en boucle des Lions de Cannes de 2019, la crème de la crème des meilleures publicités au monde.

— André Duchesne, La Presse

Littérature et improvisation

PHOTO FOURNIE PAR L’UNEQ Ligue d’improvisation littéraire

Poésie, théâtre et improvisation seront aussi mis en valeur tout au long de la Nuit blanche. Le Quai des Brumes accueillera ainsi une nuit de la poésie, qui commencera dès 16 h avec un concours amateur. Jean-Paul Daoust et Fred Dubé se livreront quant à eux à une joute littéraire au Bistro Le Ste-Cath. Des écrivains liront aussi des extraits de leurs œuvres à la Maison des écrivains, dans le cadre d’une performance de la Ligue d’improvisation littéraire. Le théâtre Aux Écuries présentera pour sa part un spectacle d’improvisation dirigée toutes les demi-heures, jusqu’à 1 h 30. Le Théâtre Sainte-Catherine organise aussi sa soirée d’improvisation où les acteurs, les thèmes, les styles et même la langue changeront toutes les heures.

— Simon Chabot, La Presse

Humour

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Jean-Sébastien Girard sera à la barre de la Nuit magique, au salon Saint-Urbain de la Place des Arts.

Cinq événements sont à l’affiche du volet humour de la Nuit blanche. Au Club Soda, d’abord, de 18 h 30 à 23 h, Simon Lacroix et Pascal Pilote présenteront Total Crap, leur hommage aux désastres télévisuels et cinématographiques. Au Maizonneuve, Gab Dagenais animera dès 19 h Prends un verre avec Gab, une soirée en formule stand-up et talk-show. Le Gesù sera l’hôte de La nuit on rit, où 25 humoristes présenteront 7 spectacles de 45 minutes,de 20 h à 3 h. L’animateur Jean-Sébastien Girard, lui, sera à la barre de la Nuit magique, au salon Saint-Urbain de la Place des Arts, de 22 h à minuit. Finalement, au Siboire, rue Saint-Laurent, de 22 h à 1 h 30, la relève de l’humour se rassemble pour rire de… la crise environnementale !

— Marissa Groguhé, La Presse

Arts visuels

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE L'édifice Belgo sera ouvert toute la nuit.

Pour la Nuit blanche, le Musée d’art contemporain est ouvert jusqu’à 2 h du matin et offre un atelier de peinture. Au Gesù, c’est une peinture collective et interactive qui prendra forme avec l’aide de l’artiste Marie Roberge. À l’Espace des arts, « l’art alternatif du ligotage » se décline en plusieurs performances et expositions. De nombreuses galeries ouvrent aussi leurs portes jusqu’aux petites heures. C’est le cas notamment des galeries 1221, Bloom, Le Luxart, YellowFishArt et de l’édifice Belgo, dans le Quartier des spectacles.

— Stéphanie Morin, La Presse

Gourmand

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Macaroni au fromage et films d’animation seront proposés au Nouveau Palais dans le Mile End.

Vous souhaitez mieux connaître les vins québécois ? Le Sommelier Nordiq (Steven Fortin) présentera quelques produits à la Maison Notman. Il a choisi des cuvées élaborées le plus naturellement possible, provenant des domaines Bergeville, Val Caudalies, Carone et de la Bauge. Quatre dégustations d’une heure sont proposées entre 18 h 30 et 23 h 30, pour la somme de 50 $ par personne. Vous préférez boire et manger au grand air ? Apéro et grillades sur charbon seront servis sur la terrasse chauffée du restaurant Mélisse. Ça se passe de 17 h à 22 h. Terminez la soirée avec un macaroni au fromage et des films d’animation au Nouveau Palais dans le Mile End. Entre les séances, des DJ assureront le divertissement. Le service de restaurant est offert jusqu'à 1 h et le bar est ouvert jusqu'à 2 h.

— Ève Dumas, La Presse

Art autochtone

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Le film Kuessipan, de Myriam Verreault

Les noctambules auront quelques occasions de célébrer l’art autochtone. À la Cinémathèque québécoise, de 21 h à 3 h : un cabaret poétique et musical, inspiré du film Kuessipan, de Myriam Verreault, et de l’œuvre littéraire de Naomi Fontaine. Cette grande fête innue, intitulée Nushimit, se déroulera dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma. Au Théâtre du Nouveau Monde, l’artiste multidisciplinaire Charles Buckell-Robertson présentera L’enfant territoire, une œuvre théâtrale et performative abordant en marionnettes le thème de la perte identitaire. L’École nationale de théâtre (ENT) accueillera à 14 h l’œuvre Sheuetam, « une recherche en résistance corporelle multisensorielle ». Au Monument-National, l’ENT présentera aussi une nuit de courts métrages d’artistes autochtones, dès 22 h et jusqu’à 1 h.

— Marissa Groghué, La Presse

Sortie familiale

PHOTO BENOÎT ROUSSEAU, FOURNIE PAR LA NUIT BLANCHE La Nuit blanche se passe aussi en famille !

Inversons les rôles : parents, faites vivre une nuit blanche à vos enfants ! Rassurez-vous, les activités débutent tôt en soirée. Les petits curieux trouveront leur compte dès 16 h au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, et dès 19 h au département de chimie de l’Université McGill, où différentes activités scientifiques sont prévues. Plusieurs ateliers de bricolage originaux sont aussi organisés : plantes pixélisées et jeux de société à la Grande Bibliothèque, hiéroglyphes au Musée des beaux-arts de Montréal, et chapeaux mutants au Centre des arts actuels Skol (sur réservation).

— Catherine Handfield, La Presse

Activités vertes

PHOTO FOURNIE PAR LE CENTRE PHI Simulation/Accélération, au Centre Phi

La Nuit blanche sera aussi verte. Au Centre Phi, l’installation artistique participative Simulation/Accélération abordera le cycle infini de l’hyperconnectivité et de l’hyperconsommation. Sur le Plateau, le Collectif des pins (The Pine Collective) présentera une série d’œuvres d’artistes issus de diverses disciplines, dont la pièce A Seat at the Table de Sarah Mo, où l’artiste, assise sur un tabouret de glace fondant, abordera l’impact de la crise climatique et l’élaboration des politiques. Enfin, dans le Mile End, les soirées Calibre reviennent pour présenter une soirée culturelle « écoanxieuse » lors de laquelle sera présenté le documentaire Anthropocène. Des débats, des prestations humoristiques et la performance d’un DJ sont aussi au programme.

— Valérie Simard, La Presse