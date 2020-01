Les dirigeants du Conseil des arts de Montréal ont dévoilé mardi la liste des neuf finalistes en vue de l’attribution de son 35e Grand Prix qui sera annoncé le 19 mars.

La Presse

Les finalistes sont Alchimies, Créations et Cultures (musique et chant), le Centre Segal des arts de la scène, Communication-Jeunesse, la Compagnie de danse Ebnfloh, le tandem formé par la Chapelle Scènes contemporaines et la TOHU, cité des arts du cirque, le groupe MAI (Montréal, arts interculturels), Momenta (Biennale de l’image), MUTEK et Toxique Trottoir.

Le gala aura lieu au Palais des congrès de Montréal avec la remise d’une bourse de 30 000 $ et une œuvre d’art au lauréat.

Les finalistes recevront chacun 5000 $.