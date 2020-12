Près de 30 ans après un passage remarqué à la radio, Stéphane Rousseau retournera à ses premiers amours le temps de quelques jours pendant le temps des Fêtes.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

L’humoriste partagera en effet l’antenne de l’émission Ça rentre au poste, sur les ondes d’Énergie 94,3, station où il a connu ses plus belles heures à la radio au début des années 1990 en compagnie de Mario Lirette, à la barre de l’émission Les 2 Pistons. Rousseau sera encore au micro en fin d’après-midi, il sera cette fois aux côtés de Jonathan Roberge et d’Andrée-Anne Barbeau le temps de huit émissions, du 28 au 30 décembre de même que pendant la semaine du 4 janvier, de 14 h 55 à 18 h.

« Lorsqu’on m’a demandé de venir faire un peu de radio pendant le temps des Fêtes, je me suis dit “Le père Noël existe vraiment !”, a-t-il indiqué dans un communiqué. Revenir à ÉNERGIE, après 25 ans sue la trotte, c’est comme rentrer à la maison après un très long voyage ! »

Le directeur du contenu d’Énergie s’est quant à lui dit fébrile en vue de retour de Stéphane Rousseau sur les ondes de la station montréalaise. « Ça va réjouir nos auditeurs, j’en suis certain, a-t-il affirmé. Avec Jonathan Roberge et Andrée-Anne Barbeau, l’émission du retour promet d’être éclatée et très divertissante ! »

Durant la semaine du 21 décembre, c’est l’équipe régulière de Ça rentre au poste qui sera à la barre, mis à part Marie-Claude Savard qui sera remplacée pendant quelques jours par Livia Martin qui coanimera donc l’émission avec son père Maxim ainsi que le justicier masqué Sébastien Trudel.

Trudel sera aussi à la barre du Boost ! pendant la semaine du 21 décembre, cette fois avec la complicité exceptionnelle de Christine Morency et Rémi-Pierre Paquin. C’est Martin Tremblay qui animera les émissions durant les semaines du 28 décembre et du 4 janvier.

Enfin, deux émissions spéciales seront animées par Maxim Martin les 24 décembre et 31 décembre en fin d’après-midi. L’animateur y recevra les différents animateurs de la station afin d’échanger sur leurs souvenirs des Fêtes.