La vidéo la plus regardée sur YouTube en 2020 ? Celle mise en ligne par Mark Robber pour présenter une mangeoire pour oiseaux dont les écureuils ne peuvent pas avoir accès.

Émilie Côté

La Presse

Dans le palmarès canadien du géant du web, on souligne que « les Québécois se sont retournés sur YouTube pour apprendre » grâce à trois « étoiles montantes ». On cite les vidéos éducatives, notamment sur le racisme et les épidémies, de Laurent Turcot, animateur de L’histoire nous le dira et professeur à l’Université de Québec à Trois-Rivières. On souligne aussi le succès des capsules l’horticultrice et conteuse Marthe Laverdière, ainsi que des conseils du peintre René Milone.

Le clip de la chanson Life is Good de Future ( avec Drake) s’avère le clip le plus regardé sur YouTube au Canada en 2020. Drake est dans le top 10 avec deux autres chansons dont il est la vedette, tout comme Justin Bieber.

La publicité d’IGA (avec la chanson de Bleu Jean Bleu, Oublie pas tes sacs) est la 6e la plus vue au pays au cours de la dernière année.

Sinon, dans les 10 vidéos les plus populaires sur YouTube au Canada en 2020, on retrouve le jeu Minecraft, un montage de déclarations du premier ministre Justin Trudeau, un monologue de l’humoriste américain Dave Chapelle et un documentaire sur Paris Hilton.