Fort d’une importante hausse de ses parts de marché par rapport à la même date l’an dernier, le 98,5 renforce sa constante avance sur ses concurrents dans la région de Montréal, détenant plus du quart (26,1 %) des parts au printemps 2020 et reprenant la première place des émissions les plus écoutées avec Puisqu’il faut se lever. Rouge et Énergie perdent quant à elles un peu de terrain. Mais pour la plupart des principales stations, pas de remous importants, à l’exception du 91,9 Sports (- 56,6 %), à qui l’arrêt total du sport a visiblement nui, selon les sondages Numeris rendus publics mercredi pour la période du 24 février au 24 mai 2020.

Marissa Groguhé

La Presse

Parts de marché des stations de radio au printemps dernier

Ce printemps, le 98,5 FM occupe 26,1 % des parts du marché radiophonique global (T2+) et se classe encore une fois au premier rang des stations les plus écoutées. Depuis le printemps 2019 (18,2 %), la station a ainsi mis la main sur 7,9 % du marché en plus. À l’inverse, les parts de Rouge continuent de diminuer. Après une légère chute, de 11,1 % à 10,5 % entre le printemps 2019 et l’hiver 2020, la station affiche pour le printemps 2020 un score de 8,1 %. Malgré cette perte de 23 % de ses parts depuis le dernier recensement, Rouge se classe en cinquième position parmi les stations les plus écoutées. Énergie perd également des parts de marché, passant de 6,3 % à pareille date l’an dernier à 5,8 % ce printemps, malgré une hausse à 7,3 % la saison dernière. Rythme FM (13,8 %) est en deuxième position du classement et ICI Première suit de près, avec 13,2 % des parts de marché. La situation engendrée par la crise de la COVID-19 semble heurter certaines stations aux vocations plus nichées : le 91,9 Sports, par exemple, écope d’une forte baisse de ses parts (- 56,6 %).

Parts de marché des stations de radio

98,5 FM : 26,1 %

Rythme FM : 13,8 %

ICI Première : 13,2 %

Rouge FM : 8,1 %

CKOI : 8,4 %

Énergie : 5,8 %

Ici Musique : 2,7 %

Les 10 émissions les plus écoutées

L’émission matinale d’actualité Puisqu’il faut se lever, au 98,5, est l’émission francophone la plus écoutée. Paul Arcand reprend donc le sommet du classement, dépassant À la semaine prochaine, d’ICI Première, qui avait pris les devants ces dernières saisons. ICI Première classe tout de même cinq de ses émissions dans le top 10 des plus écoutées au printemps 2020. Le 98,5 a quatre émissions dans le top 10 et Rythme FM prend la dixième position du classement avec Les weekends à Mario (vendredi).

1. 98,5 FM Puisqu’il faut se lever*

2. ICI Première À la semaine prochaine

3. 98,5 FM Isabelle

4. 98,5 FM Drainville PM

5. ICI Première Samedi et rien d’autre

6. ICI Première Désautels le dimanche

7. 98,5 FM Le Québec maintenant

8. ICI Première Les années lumière

9. ICI Première Les faits d’abord

10. Rythme FM Les weekends à Mario (vendredi)

* Période du 24 février au 24 mai, Tous 2 ans +. Données fournies par Bell Média, comptabilisant 13 semaines, congés inclus. L’interprétation des données de Numeris peut différer d’un diffuseur à l’autre, certaines préférant exclure du calcul les journées où une émission n’est pas en ondes (lors d’un congé). Ainsi, le top 10 soumis par Cogeco place l’émission Les faits d’abord, d’ICI Première, en cinquième position de son classement, décalant d’un rang les quatre émissions suivantes.