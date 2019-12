Monique Leyrac, grande figure de la chanson au Québec, est décédée dimanche matin d’une insuffisance cardiaque à l’âge de 91 ans.

Mayssa Ferah

La Presse

Elle s’est éteinte très tôt dans la matinée, à l’hôpital de Cowansville. La triste nouvelle a été confirmée à La Presse par François Dompierre, ami, collaborateur de longue date et auteur de la biographie de Mme Leyrac.

Depuis le début des années 90, la comédienne et chanteuse avait mis un terme à sa présence sur scène. « Elle était très discrète. Je l’ai vu la semaine dernière, elle n’allait déjà pas très bien. J’ai été la voir à la maison de retraite et nous avons chanté ensemble ses plus grands succès et quelques chansons de Noël. C’était très émouvant », confie M. Dompierre au bout du fil.

Il se souviendra de l’interprète comme un précurseur du féminisme moderne. « Elle a mené sa vie comme elle l’entendait. C’était une féministe dans sa vie de tous les jours, bien avant que ce soit la mode. »

