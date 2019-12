PewDiePie est demeuré le roi de YouTube en 2019. Même la vidéo de son mariage trône parmi les plus vues sur la planète. Dans notre coin du monde, les dernières élections fédérales, le passage de Céline Dion dans la voiture de James Corden et la vidéo d’un bout de chou s’essayant au hockey figurent parmi les clips les plus vus. Coup d’œil en cinq points.

Alexandre Vigneault

La Presse

Les tubes du Canada

La vidéo la plus vue sur YouTube au Canada montre l’intimidant chef Gordon Ramsay critiquer « sauvagement » des ailes de poulet (et sortir sa bouteille de Pepto Bismol).

Le facteur « cute » est à son comble dans celle qui occupe la deuxième position : un papa – celui de la chaîne Coach Jeremy – filme son bout de chou de 4 ans à un entraînement de hockey. Plus solide sur ses patins dans le vestiaire que sur la glace, le garçon se traîne parfois à plat ventre sur la patinoire sur un air gracieux tiré de Casse-Noisette…

Deux autres vidéos ou émissions à teneur locale figurent dans le top 10 : la soirée électorale de la CBC (8e place) et le passage de Céline Dion au Carpool Karaoke de James Corden (7e place).

PewDiePie trône encore

Avec 4 milliards de visionnements, PewDiePie est d’assez loin le youtubeur le plus populaire de la planète. Une vidéo hyper léchée qui résume en un peu plus de 6 minutes « plus beau jour de sa vie » – oui, il parle de son mariage – est d’ailleurs au deuxième rang des plus aimées au monde parmi les clips non musicaux. Elle n’est devancée que par une prestation loufoque de MrBeast et de ses amis, qui avaient paradoxalement l’ambition de se classer deuxièmes… par respect pour le roi de YouTube.

Le monde aime Señorita

La vidéo musicale la plus regardée au Canada l’an dernier est celle d’Old Time Road, succès surprise de Lil Nas X (avec Billy Ray Cyrus). Bad Guy, de l’étonnante Billie Eilish, et 7 Rings, de la star pop Ariana Grande complètent le podium. Camilla Cabello et Shawn Mendes n’arrivent qu’en quatrième position au pays, mais le clip de Señorita est tout de même celui qui a récolté le plus de mentions J’aime sur la planète, soit 13 300 000 !

BTS fracasse un record

Le compteur tournait à plein régime en avril le jour de la sortie du clip très coloré Boy With Luv, de la formation K-pop BTS. Ses fans étaient des millions à le regarder chaque heure et s’encourageaient à faire grimper le nombre de vues à 100 millions en 24 heures. L’objectif n’a pas été atteint, mais Boy With Luv a été vu 74,6 millions de fois juste ce jour-là et a fracassé le record des débuts les plus forts de l’histoire de YouTube. La fièvre n’est pas tombée : il compte maintenant plus de 630 millions de vues. Peut-être égalera-t-il le milliard accumulé par une chanson d’un autre groupe K-pop, féminin celui-là : Blackpink.

Non, ce n’est pas Fortnite !

Fortnite a beau être le jeu phénomène des dernières années, ce n’est pas le champion de YouTube en 2019. Il n’a même pas été devancé par un jeu plus neuf et plus fou. Plutôt le contraire : ce sont des vidéos associées à Minecraft qui occupent la première position du palmarès dans la catégorie jeux vidéo. YouTube associe ce regain de popularité au retour en grâce de ce jeu dans l’univers de… PewDiePie. Le roi de YouTube a en effet recommencé à jouer à Minecraft au mois de juin.