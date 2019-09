Le produit de la vente aux enchères doit être reversé à un sculpteur et orfèvre, afin de réaliser un objet cultuel pour la cathédrale Notre-Dame de Paris.

(Chambord) Quarante-deux œuvres d’art dont deux manuscrits d’Alain Souchon ont été vendus aux enchères au Château de Chambord, pour un total de plus de 43 000 euros, au bénéfice de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Agence France-Presse

Les deux textes manuscrits d’Alain Souchon, le premier de Foule sentimentale, sorti en 1993, et le second d’Allô maman, bobo en 1977, ont été adjugés 2200 euros.

Un tableau du peintre Grégory Cortecero, Sur le chemin de la reconstruction (encre de chine, peinture or, feuille d’or, papier Xuan) réalisé selon la technique sumi-e, un mouvement de peinture japonaise traditionnelle à l’encre et à l’eau, a été adjugé 2600 euros par les commissaires-priseurs Philippe et Aymeric Rouillac.

Le produit de la vente aux enchères, qui a attiré quelque 500 personnes, doit être reversé au sculpteur et orfèvre d’origine géorgienne Goudji, qui possède un atelier près de Vendôme, afin de réaliser un objet cultuel pour la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Au total, 21 690 euros ont été récoltés, abondés à même hauteur par le Conseil départemental du Loir-et-Cher. Les œuvres avaient été offertes par une trentaine d’artistes du Val-de-Loire.

«Cette somme permettra à Goudji de réaliser l’évangéliaire de Notre-Dame de Paris, une couverture dans laquelle on pose le livre liturgique du christianisme qui contient la totalité ou une partie des Évangiles lus lors des célébrations», précise Aymeric Rouillac.

«Nous ne nous attendions pas à un tel succès», a reconnu Nicolas Perruchot, président du Conseil départemental. «De tout temps des artistes du Val-de-Loire ont réalisé des œuvres pour Notre-Dame de Paris. Nous sommes dans la continuité. Plutôt que de faire un chèque, nous voulions offrir un objet cultuel qui restera et sera visible lors de tous les offices», a-t-il ajouté.