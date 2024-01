En dépit de tensions géopolitiques avec les États-Unis, Apple et ses produits continuent de jouir en Chine d’une popularité qui ne se dément pas.

(Pékin) Apple a pris pour la première fois en 2023 la tête des ventes de téléphones intelligents sur le marché chinois malgré une concurrence accrue des acteurs locaux et notamment du retour de Huawei, selon de nouvelles données publiées vendredi.

Agence France-Presse

La part de marché du géant américain de la technologie dans la deuxième économie mondiale s’élève à 19 %, a indiqué le fournisseur de données industrielles Canalys.

En 2022, Apple avait vu ses ventes plombées par la réduction de la production dans les usines en raison des restrictions sanitaires imposées par la politique zéro COVID-19 du pays.

En dépit de tensions géopolitiques avec les États-Unis, Apple et ses produits continuent de jouir en Chine d’une popularité qui ne se dément pas. En mars, Tim Cook, le PDG d’Apple, en visite à Pékin, avait notamment déclaré que son entreprise entretenait une relation « symbiotique » avec la Chine.

Mi-septembre, la Chine avait assuré ne pas interdire dans ses ministères l’iPhone d’Apple ou « d’autres téléphones de marques étrangères » après des informations de presse faisant état de restrictions dans certaines administrations.

Apple s’est implanté en Chine en 1993 et le géant asiatique est pour la marque son plus gros marché à l’étranger mais aussi son principal centre de production pour ses téléphones intelligents, ordinateurs, tablettes et accessoires électroniques.

Derrière le groupe américain, avec des parts de marché annuelles de ventes de téléphones intelligents en Chine de 16 %, se trouvaient trois fabricants chinois Vivo, Oppo et Honor.

L’année 2023 marque le retour de Huawei, le géant technologique basé à Shenzhen qui a assuré fin décembre « avoir surmonté la tempête » des sanctions américaines avec un chiffre d’affaires annuel orienté à la hausse et un retour remarqué sur le créneau des téléphones intelligents qui interroge sur l’efficacité des restrictions.

Les États-Unis, sans avancer de preuves, accusent l’entreprise de pouvoir espionner au profit des autorités chinoises, ce que Huawei conteste fermement.

« Huawei est devenu le principal outsider (au 4e trimestre), revenant dans le top 5 du marché des téléphones intelligents en Chine continentale après 10 trimestres », a déclaré Lucas Zhong, analyste de recherche chez Canalys.

Huawei a enregistré une hausse de 47 % sur un an des ventes de téléphones intelligents au quatrième trimestre de 2023, a souligné la société d’analyse Canalys, contre 6 % seulement pour Apple.

De son côté, Honor voit ses ventes diminuer au quatrième trimestre de 4 % sur un an, tandis que celles de Vivo ont chuté de 11 %, selon le rapport.