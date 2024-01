Le nouveau casse-tête d’Apple Une application qui bouleverse iMessage

(San Francisco) Pendant des années, le téléphone de Ben Black a dérangé sa famille. C’était le seul appareil Android dans un groupe de messagerie familial qui comptait huit iPhone. À cause de lui, les vidéos et les photos arrivaient en basse résolution, et il y avait des bulles de texte vertes au milieu de bulles bleues.