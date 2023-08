Bien que le jeune Canadien moyen soit enclin à éviter d’ajouter un nouvel abonnement à son budget, le stockage dans le nuage peut valoir la peine – à condition de se poser les bonnes questions au préalable, selon les experts.

Pascale Malenfant La Presse Canadienne

Liam Curran, étudiant en deuxième année de maîtrise en communication à l’Université d’Ottawa, a été confronté il y a quelques années au dilemme de savoir s’il devait ou non débourser de l’argent pour un espace de stockage numérique supplémentaire.

En tant qu’utilisateur d’appareils Google, il avait déjà passé des années à accumuler des dizaines de gigaoctets de fichiers sur la plateforme de Google, qui se synchronise automatiquement avec les ordinateurs et les téléphones Google. Toutefois, en novembre 2020, la plateforme a mis à jour ses conditions générales pour limiter la quantité de fichiers que les utilisateurs pouvaient stocker gratuitement.

« Grâce à Google, j’avais des années et des années de vidéos et de photos de membres de ma famille, de membres de ma famille décédés, d’amis, de fêtes d’anniversaire, etc. Sans parler de tous les documents scolaires, professionnels et fiscaux que j’avais dans ma boîte aux lettres électronique. J’ai donc décidé qu’il valait la peine d’acheter un espace de stockage supplémentaire. »

Le coût total de la mise à niveau ? Seulement trois dollars par mois.

En fait, la majorité des plateformes de stockage en ligne disponibles sur le marché ne sont pas susceptibles de faire sauter le compte en banque, a observé Kelly Ho, planificatrice financière certifiée et spécialiste des flux de trésorerie.

« La plupart des options de stockage dans le nuage que je vois dans le budget des gens sont inférieures à 10 $ par mois ou peuvent être incluses dans des appareils ou des abonnements qu’ils possèdent déjà », comme le stockage iCloud d’Apple pour les utilisateurs d’iPhone ou OneDrive de Microsoft pour ceux qui utilisent la suite Microsoft.

Garder ces frais minimes

Toutefois, Mme Ho souligne l’importance de garder à l’esprit que ces types de frais « minimes » peuvent s’accumuler au fil du temps, et prévient les jeunes Canadiens en particulier de faire attention à leur trésorerie lorsqu’ils ajoutent un abonnement à leur liste.

« Pour être franche, toute notre vie se déroule en ligne aujourd’hui – en particulier pour des générations Z et Y [les personnes nées depuis 1982] – et il y aura donc des applications et des abonnements qui seront absolument essentiels », dit-elle.

Mais l’une des choses que j’entends le plus souvent de la part des membres de la génération Y lorsque je leur demande de faire un exercice de flux de trésorerie sur certaines de ces petites dépenses, c’est qu’ils sont surpris d’apprendre combien ils dépensent en abonnements [dans l’ensemble]. Kelly Ho, planificatrice financière certifiée

Les gens sont plus susceptibles d’avoir des problèmes s’ils ouvrent des comptes à plusieurs endroits pour le même service ou un service similaire, puis oublient qu’ils les ont ouverts.

Cela semble évident, mais l’oubli est plus fréquent qu’on ne le pense. Une enquête menée par West Monroe en 2021 a révélé que le consommateur moyen interrogé dépensait 273 $ par mois en services d’abonnement. Cependant, près de 100 % des personnes interrogées ignoraient le montant total de leurs dépenses en services d’abonnement.

Pour éviter cela, Mme Ho a suggéré que les jeunes Canadiens – qui sont déjà moins susceptibles que les générations plus âgées de disposer d’une grande marge de manœuvre dans leur budget pour des dépenses qui ne sont pas de première nécessité – commencent par se demander combien ces abonnements coûtent par rapport à la façon dont ils répondent à leurs besoins.

« Il est très important que nous nous responsabilisions, soit en discutant avec un professionnel des flux de trésorerie, soit simplement en réfléchissant nous-mêmes », a-t-elle déclaré.

Évaluer ses besoins

M. Curran indique qu’il avait gardé cela à l’esprit lorsqu’il a décidé d’acheter une option de stockage, en choisissant une option qu’il utilisait déjà régulièrement et de manière satisfaisante. Il a ensuite attendu d’avoir absolument besoin de l’acheter pour le faire.

« Cela va sans dire, mais je pense qu’il est très important que les jeunes, et les étudiants en particulier, n’achètent pas ces choses avant d’en avoir réellement besoin », dit-il.

Commencez à sauvegarder vos fichiers en ligne sur une plateforme gratuite, et lorsque vous aurez besoin de plus, vous pourrez passer à la version supérieure – mais ne dépensez pas votre argent avant d’en avoir vraiment besoin. Liam Curran, étudiant

M. Curran reconnaît également que payer le petit montant de l’abonnement pour un seul compte, plutôt que d’essayer de « jouer avec le système » en s’inscrivant à plusieurs comptes Google et en utilisant le maximum de stockage gratuit sur chacun d’entre eux, était quelque chose qu’il considérait comme un investissement en temps plutôt qu’en argent.

« Bien sûr, je pourrais passer plus de temps à naviguer entre tous ces comptes pour économiser un peu d’argent, mais j’ai réfléchi à ce qui était important pour moi, et pour moi, c’était le confort de pouvoir accéder à mes fichiers rapidement et facilement. »