Les kits de robots mobiles et contrôlables, on connaissait. Mais personne n’a probablement poussé le concept aussi loin que Makeblock avec son mBot Ultimate, ses centaines de pièces métalliques, moteurs et petit processeur qui permettent de construire 10 robots différents. Pour passionnés et bricoleurs patients seulement.

On aime

La grosse boîte contenant le Mbot Ultimate est un modèle de classement. Tous les pièces, vis, câbles, moteurs et outils sont bien classés, de façon sinon claire, du moins logique. Les matériaux, notamment en aluminium, en cuivre et en plastique, sont de qualité, et la demi-douzaine de clés, tournevis et têtes nécessaires sont inclus.

Avec le mBot Ultimate 2,0, on a les matériaux pour construire 10 robots différents, qui pourront être programmés et contrôlés par Bluetooth avec une application mobile. Les seules pièces non incluses sont les six batteries AA nécessaires à l’alimentation de notre robot. Le guide de montage dans la boîte permet de construire trois engins : un bras robotique sur chenilles capable de saisir et transporter des objets, un « barman robotique » qui peut porter une bouteille de vin sur son dos et la verser dans un verre, ainsi qu’un « chariot de caméra » sur lequel on pose un appareil photo ou un téléphone, qui se déplace et tourne à 360 degrés tout en filmant.

Les 7 autres plans sont disponibles sur le site web de Makeblock. Confidence ici : nous n’avons pas monté les 10 robots. Nos deux projets réalisés, le bras robotique sur chenilles et le chariot de caméras, nous ont demandé à eux deux 14 h d’assemblage, à petites doses sur plusieurs semaines.

Il faut beaucoup de patience, d’organisation et même parfois d’intuition de bricoleur pour en venir à bout, de toute évidence.

Heureusement, durant toutes ces heures, jamais nous ne sommes tombés sur une fausse indication, même si nous avions parfois à tenter de comprendre ce que le guide nous indiquait. Les vis, boulons et autres pièces de quincaillerie se ressemblent terriblement mais sont, au moins, classés dans de petits tiroirs étiquetés. Il faut soigneusement regarder la forme et le nombre de trous des pièces métalliques qui forment l’armature de notre robot, sous peine de se tromper d’une coche ou d’un sens et de reprendre le montage. De bons Samaritains ont posté des vidéos sur YouTube si on est bloqué.

Pas facile, donc, mais bien fait. Au bout de 8 heures, nous avons pu voir à l’œuvre notre bras robotisé, le faire avancer avec l’application mobile au milieu des traîneries qu’il surmonte grâce à ses chenilles, lui faire baisser sa pince pour ramasser un haut-parleur de 600 grammes au sol, tourner, se déplacer et se poser.

Même amusement avec le chariot de caméra qui est beaucoup plus simple : il avance et fait tourner l’objectif dans le sens demandé. Les plus ingénieux peuvent par ailleurs, toujours sur l’application, programmer une série de commandes. On offre au départ des ordres prédéfinis dont on peut changer presque tous les paramètres.

Du point de vue logiciel, nos deux robots se sont très bien comportés et ont obéi aux ordres avec à peine quelques fractions de seconde de délai. Nous avons emmêlé à deux occasions notre bras robotique avec des commandes trop rapides mais jamais il n’a gelé.

On aime moins

Le guide n’est qu’en anglais.

On n’a pas du tout choisi la voie de la simplification. Presque tous les modules, même les roues ou les pinces, doivent être montés pièces par pièce, boulon après écrou et une vis à la fois.

Certaines consignes, essentiellement basées sur des icônes et des graphiques, manquent un peu de clarté. Il nous a fallu un moment pour décoder le langage de Makeblock sur ce qu’il fallait faire et ce qui était déconseillé.

On achète ?

Il ne s’agit pas d’un cadeau de Noël classique qu’on offre aux enfants. Il faut une bonne dose de débrouillardise, de capacité manuelle et de patience pour en venir à bout. Le mBot Ultimate n’est d’ailleurs pas recommandé pour les moins de 12 ans.

Mais si vous êtes un passionné de robots et de bricolage, idéalement des deux, ce kit a de quoi vous permettre d’assouvir vos deux passions pendant de longues heures. Nous témoignons que la conception est de qualité et que deux des modèles de robot mis en vedette sont 100 % fonctionnels. À vous de décider si cet amusement vaut 400 $.