On peut planifier les repas, trouver des cadeaux et créer des histoires pour enfants avec l’IA générative.

Planifier les repas de la semaine est une corvée et choisir les cadeaux au fil des anniversaires et des fêtes qui jalonnent l’année prend du temps. Et tout parent sait que les livres pour enfants deviennent répétitifs, sans être toujours adaptés à la situation de l’enfant ou à ses difficultés du moment.

Brian X. Chen The New York Times

L’intelligence artificielle (IA) peut donner un coup de main.

Les repas

Certains chefs privés ont adopté l’IA pour élaborer des menus détaillés tenant compte des préférences et des restrictions alimentaires des convives. (Les chefs cuisiniers semblent moins chauds à l’idée de demander à l’IA des recettes : si le robot se trompe, c’est le désastre.)

Les robots conversationnels comme ChatGPT ou Bing excellent pour concevoir des plans de repas variés. Comme toujours, plus vos demandes sont détaillées, mieux c’est. Ainsi, un chef privé a partagé sur Reddit une demande très précise, soit un plan de repas sur trois jours pour un végétalien diabétique allergique aux noix. Même le format peut être précisé : on a demandé à ChatGPT un plan de repas présenté dans un tableau imprimable à coller au réfrigérateur.

Voici mon message :

« Nous sommes deux, ma femme et moi. Planifie-nous des repas pour cinq jours : petit-déjeuner, collations, dîner et souper. Nous aimons les cuisines chinoise, japonaise, thaïlandaise et italienne. J’aime la viande ; ma femme préfère le poulet et les fruits de mer. Nous n’avons aucune restriction. Nous voulons perdre du poids après la pandémie. »

Voici la réponse du robot :

« Voici un plan de repas de cinq jours suivant vos préférences, incorporant les cuisines chinoise, japonaise, thaïlandaise et italienne, tout en gardant les repas maigres et sains pour la perte de poids. »

Le programme comprenait les trois repas et deux en-cas pour chaque jour.

L’IA générative produit souvent des résultats différents à partir de la même sollicitation. Répéter la question génère des suggestions de menu légèrement différentes. Faire de petites modifications fait aussi varier les résultats.

Une fois le menu dressé, il faut solliciter les recettes : « Peux-tu trouver des recettes pour toutes ces suggestions de repas ? Inclus le lien de chaque recette en ligne pour que je puisse vérifier la source. »

ChatGPT a fourni une longue liste de recettes tirées de sites de cuisine et de blogues d’alimentation. (Des sites français comme Marmiton et Cuisine actuelle étaient proposés pour la sollicitation en français faite par La Presse. En précisant qu’on désire des recettes de sites québécois, on obtenait des suggestions tirées de sites comme Ricardo et Coup de pouce.)

La version payante GPT-4 donne de meilleurs résultats ; la version gratuite GPT-3 a fourni quelques liens défectueux, sans doute parce que ses données d’apprentissage sont plus anciennes. Bing, de Microsoft, est lui aussi performant pour ce type de requête, mais Bard, de Google, n’a pas fourni de liens vers des recettes.

Une dernière astuce : demandez à votre robot de compiler la liste d’ingrédients de toutes les recettes. Il peut même les regrouper par rayon d’épicerie.

Comme toujours, par prudence, vérifiez les recettes pour vous assurer que votre robot n’a pas d’hallucinations.

Offrir de meilleurs cadeaux

Passons au choix de cadeaux, un talent que tout le monde n’a pas. Plusieurs outils d’IA font cela, dont un site web qui propose des idées de cadeaux en se basant sur le profil Instagram du destinataire.

J’ai préféré DreamGift, où un robot vous pose des questions sur l’âge, le sexe, les centres d’intérêt et les loisirs de la personne, ainsi que sur votre budget ; il fournit des idées et des liens pour commander en ligne.

Ça marche aussi en demandant à un robot conversationnel. Bing et Bard sont connectés aux moteurs de recherche et sont de puissants assistants d’achat. Astuce : pour obtenir des recommandations sur mesure, donnez moult détails sur votre budget et sur les personnes pour qui vous magasinez.

Pour l’heure du dodo

Terminons par quelque chose de plus créatif. On peut utiliser l’IA pour créer une histoire personnalisée pour l’heure du dodo ou même imprimer votre propre livre pour enfants.

Faites à ChatGPT ou à Bard une sollicitation détaillée indiquant le genre d’histoire préféré de votre enfant, les détails que vous souhaitez inclure et la situation que vous souhaitez voir aborder dans l’histoire.

Voici la sollicitation que j’ai faite à ChatGPT pour un enfant qui serait triste d’avoir déménagé dans une nouvelle maison. J’ai demandé de faire intervenir des personnages familiers :

« Agis comme un auteur de livre pour enfants. Mon enfant traverse une période difficile, après un déménagement et un changement d’école. Écris une histoire pour l’aider à s’adapter à cette situation. Incorpore nos chiens, Max et Mochi, des corgis, comme personnages. »

Le robot a généré une histoire sur Max et Mochi, une paire de chiots corgis frère et sœur. Ils aimaient jouer dans le parc et étaient tristes de devoir déménager. Mais ils ont pris soin l’un de l’autre, sont allés à leur nouvelle école, où ils se sont fait de nouveaux amis : Bella, le beagle plein d’entrain, et Charlie, le chihuahua espiègle.

Tout s’est bien passé.

Si le cœur vous en dit, vous pouvez générer des images pour accompagner le texte. Ainsi, Midjourney a produit une illustration pour un livre pour enfants représentant deux corgis jouant ensemble dans un parc.

Pour produire un livre complet, on pourrait demander à Midjourney de générer des images pour accompagner chaque paragraphe de l’histoire du robot conversationnel. Puis, un service photo proposant une option livre, comme Google Photos ou Shutterfly, peut imprimer et expédier le livre pour enfants personnalisé.

Cet article a été initialement publié dans The New York Times.