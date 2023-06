Le mode « Always On » (« Toujours allumé ») peut vider la pile jusqu’à quatre fois plus vite sur à peu près tous les modèles testés par DXOMARK.

Quiz

Selon les tests du réputé site DXOMARK, quelle fonction est une calamité pour l’autonomie des piles d’un téléphone ?

Réponse

Le mode « Always On » (« Toujours allumé »), offert sur de nombreux modèles Android depuis des années et adopté par Apple en 2022. Il peut vider la pile jusqu’à quatre fois plus vite sur à peu près tous les modèles testés, de l’iPhone 14 Pro Max au Galaxy S22 Ultra. Le Pixel 7 Pro fait un peu mieux que les autres en étant vidé… trois fois plus vite.

Windows dans l’univers Apple

PHOTO FRED DUFOUR, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’application Mobile connecté permet une première : avoir accès sur son PC Windows aux notifications, textos et appels téléphoniques à partir d’un iPhone.

Un des arguments les plus forts des ordinateurs Mac, leur exclusivité pour communiquer avec un iPhone, est en train de tomber. Depuis peu, cette semaine en ce qui nous concerne, on peut pairer en Bluetooth son PC Windows avec un iPhone grâce à l’application Mobile connecté. On a alors accès sur son PC aux notifications, on peut composer des textos ou un numéro de son iPhone. Mobile connecté est loin d’être parfaite, les textos arrivent avec quelques minutes de retard et la connexion est parfois capricieuse, mais c’est une autre brèche dans l’écosystème Apple.

Pilote Frankenstein

PHOTO JAMES MACDONALD, ARCHIVES BLOOMBERG Selon le témoignage d’un colonel de l’armée américaine, une simulation a mal tourné quand l’intelligence artificielle testée a décidé d’éliminer son instructeur, qui venait de lui donner un ordre qu’elle estimait néfaste pour sa mission.

Une intelligence artificielle qui se rebelle lors d’une simulation et décide de tuer son instructeur ? En mai dernier, un colonel de l’US Air Force, Tucker Hamilton, a rapporté cette anecdote troublante devant public à Londres. L’instructeur venait d’ordonner à l’IA de ne pas tuer les cibles identifiées, celle-ci s’est rebiffée, considérant que l’ordre nuisait à sa mission virtuelle. Les propos du colonel sont encore en ligne sur le site de la Royal Aeronautic Society qui a organisé la conférence. Il s’est rétracté le lendemain en soutenant s’être « mal exprimé ».

Vieux et populaires

IMAGE TIRÉE DU SITE CALLOFDUTY.COM Selon la recherche de CSGOLuck, le jeu Call of Duty : Modern Warfare 2 est le plus populaire parmi les vétérans sortis à l’origine pour la PS3 et la Xbox 360.

Il y a des classiques en jeu vidéo qui ne veulent pas mourir. Un site spécialisé dans le pari en ligne, CSGOLuck, a dressé le palmarès des jeux datant de l’époque de la PS3 et de la Xbox 360, à partir de 2006, encore bien en vie en ce qui concerne les recherches sur Google et le téléchargement. Le podium : Call of Duty : Modern Warfare 2, le premier Assassin’s Creed et Red Dead Redemption. Heureusement pour les mordus, on peut encore y jouer sur les consoles nouvelle génération.

Refonder Twitter

PHOTO RICHARD DREW, ASSOCIATED PRESS L’interface de Bluesky ressemble comme deux gouttes d’eau à celle de Twitter, mais, avec seulement 100 000 utilisateurs admis, il ne s’y passe pas encore grand-chose.

Un mois après avoir fait la demande, nous avons reçu une invitation à essayer Bluesky, à l’origine une filiale de Twitter devenue indépendante en 2021. Qu’il soit le bébé de Jack Dorsey, cofondateur et longtemps PDG de Twitter, rend évidemment Bluesky intrigant. L’interface ressemble comme deux gouttes d’eau à celle du réseau maintenant propriété d’Elon Musk, on y retrouve les mêmes fonctions de « repost » ou de « likes », aucun bogue informatique n’est survenu en une semaine de test. Mais avec seulement 100 000 utilisateurs admis, évidemment, il ne se passe pas grand-chose sur Bluesky, et même les rares abonnés québécois publient presque exclusivement en anglais. Laissons la chance au coureur.