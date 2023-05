Quelques bits de l’actualité numérique

Question

À quel phénomène sur l’internet la France s’est-elle dernièrement attaquée ?

Réponse

Aux influenceurs, dont on estime le nombre à 150 000 dans l’Hexagone. Ceux-ci sont dans la ligne de mire du gouvernement français qui s’attaque à leur manque de transparence « quant au caractère commercial de [leur] démarche ». L’Assemblée nationale a adopté fin avril une loi pour encadrer leurs pratiques commerciales, et le ministre de l’Économie a annoncé que l’identité des influenceurs délinquants serait dorénavant rendue publique.

Et le gagnant est…

IMAGE FOURNIE PAR RUNIQ Héros du Mont Dragon, du studio de Québec RunIQ, a remporté le prix Catapulte 2023 et un chèque de 65 000 $.

Héros du Mont Dragon, du studio de Québec RunIQ, a remporté le prix Catapulte 2023 et un chèque de 65 000 $. Ce studio composé de sept vétérans de l’industrie s’est fait plaisir avec un jeu d’aventure ultracoloré rappelant les jeux d’arcade, dans lequel le joueur peut créer ses propres aventures. « Le jeu vidéo est une composante, il y aura des romans, des jeux de société, une série d’animation », précise Thomas Wilson, directeur créatif, qui a quitté Beenox en 2021.

Bing

CAPTURE D’ÉCRAN Pour contrôler le caractère parfois erratique des réponses du robot conversationnel, les réponses de Bing intégrant ChatGPT apparaissent en même temps que les résultats classiques renvoyant à des hyperliens.

Finie la liste d’attente, le moteur de recherche de Microsoft Bing utilisant les capacités de ChatGPT est maintenant accessible à tous, sur Edge. Pour contrôler le caractère parfois erratique des réponses du robot conversationnel, ses réponses apparaissent en même temps que les résultats classiques renvoyant à des hyperliens. Testée depuis trois mois, cette nouvelle mouture a permis à Bing de gruger de quelques petits points de pourcentages la domination de Google, avec 5,6 % de part de marché au Canada comparativement à 92,4 %, selon Statista.

Fish Simulator : Agonik Lake

IMAGE FOURNIE PAR TÉLÉFIX PRODUCTIONS Dans Fish Simulator : Agonik Lake, on contrôle un brochet qui doit traquer de plus petits poissons et des grenouilles dans un lac tout en évitant de se faire attraper par les aigles et les pêcheurs.

Issu de la collaboration entre un studio de Brossard, Téléfix, et un de Rouyn-Noranda, Nemesis, le jeu Fish Simulator : Agonik Lake est le parfait exemple du petit jeu indépendant inventif. On y personnifie un brochet qui doit traquer poissons et grenouilles dans un lac tout en évitant de se faire attraper par les aigles et les pêcheurs. Les contrôles sont fluides, les défis, relevés, et le graphisme est séduisant. Si vous arrivez à survivre, ce qui nous a pris bien des tentatives, de nouvelles zones et des trésors vous récompensent. Un petit 4,99 $ US bien dépensé.

Chrome

PHOTO CHRIS RATCLIFFE, ARCHIVES BLOOMBERG Le cadenas à la gauche des adresses, qui a perdu sa pertinence, disparaîtra à partir de l’automne sur le navigateur Chrome.

Le cadenas qui apparaît à gauche des URL sur presque tous les navigateurs est devenu synonyme, pour les internautes, de site sécuritaire et de confiance. Ce n’est plus vrai, a constaté Google : 95 % des sites ont cette icône et à peine 11 % des internautes connaissent sa signification. Le géant des moteurs de recherche a donc annoncé le 2 mai dernier la disparition du cadenas au profit d’une icône un peu étrange, qui n’implique pas la sécurité et qui serait « plus évidemment cliquable » et « associée aux réglages ».